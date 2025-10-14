«Δεν είμαι γιατρός, έχω κέντρο αισθητικής» λέει ο 40χρονος που έδειρε την οδηγό και φωτογραφίζεται με τη χειρουργική ποδιά επί το έργον

«Δεν είμαι γιατρός, έχω κέντρο αισθητικής», είπε στις δικαστικές αρχές ο άνδρας που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό μιας 43χρονης επειδή εκείνη κινούνταν αργά με το όχημα, ενώ στους λογαριασμούς του στα social media εμφανίζεται με χειρουργική ποδιά να προχωρά σε μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Τα απίστευτο περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 43χρονη γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Ηλιουπόλεως κινούνταν με ταχύτητα που κυμαίνονταν γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η οδηγός, ο άνδρας που στην αρχή είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν γιατρός και συγκεκριμένα πλαστικός χειρουργός, την ακολουθούσε με το όχημα του άρχισε να της κορνάρει και να την βρίζει.

Στην συνέχεια, όπως ανέφερε η οδηγός, ο άνδρας που την ακολουθούσε την προσπέρασε, της έκλεισε το δρόμο και την έπιασε από τα μαλλιά. Μάλιστα της χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι, ενώ για καλή της τύχη εκείνη τη στιγμή έφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα και σήμερα (14/10/25) το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων.

Εκεί του ασκήθηκαν διώξεις για τέσσερα πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για παράνομη βία, για απειλή και εξύβριση. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές, όπου εκεί ανέφερε στους δικαστές ότι δεν είναι γιατρός αλλά ιδιοκτήτης κέντρου αισθητικής στα Νότια Προάστια. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι λογαριασμοί του στα social media είναι γεμάτοι με φωτογραφίες του ιδίου, να φοράει την ιατρική πόδια, εντός χειρουργικής αίθουσας και να πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα ιατρικά πρωτόκολλα στις παραπάνω επεμβάσεις μπορούν να προχωρήσουν μόνο γιατροί διάφορων ειδικοτήτων. Έτσι η ιδιότητα μόνο του ιδιοκτήτη του κέντρου αισθητικής, δεν δικαιολογεί την παρουσία του δίπλα από το χειρουργικό κρεβάτι.

Ο ιδιοκτήτης του κέντρου αισθητικής μετά την αναβολή που πήρε σήμερα, αύριο θα οδηγηθεί εκ νέου στο αυτόφωρο για να δικαστεί. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

To άρθρο «Δεν είμαι γιατρός, έχω κέντρο αισθητικής» λέει ο 40χρονος που έδειρε την οδηγό και φωτογραφίζεται με τη χειρουργική ποδιά επί το έργον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr