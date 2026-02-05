Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών για εκδίκηση σε Νέα Ερυθραία, Κηφισιά και Μεταμόρφωση – Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε 12 μέρες κατάφερε να ανατινάξει 3 αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής η 56χρονη δασκάλα γιόγκα. Η γυναίκα, αναζητώντας εκδίκηση από φίλους και συγγενείς της που μένουν σε Νέα Ερευθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, προκαλούσε εκρήξεις στα οχήματά τους.

Ο λόγος πίσω από τις εκρήξεις είναι τα χρήματα που ζητούσε από τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία αρνούνταν να της τα δώσουν. Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς στα αυτοκίνητα, με την τελευταία επίθεση της να σημειώνεται την Πέμπτη (29.01.2026) στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της.

Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Mega, αποκάλυψε τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, σε μία από τις επιθέσεις της στα βόρεια προάστια. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έντρομος, επιχείρησε με όσα μέσα διέθετε να σβήσει τη φωτιά από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία εκκωφαντική και τρομακτική έκρηξη. Από την ισχυρότατη έκρηξη ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου τραυματίστηκε και με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να του παρασχεθούν οι πρώτές βοήθειες. Στο σημείο επικράτησε πανικός.

«Αυτό που βρήκε η αστυνομία είναι γκαζάκι, μαζί με βενζίνη, στουπί, εγώ κοιμόμουνα ακούσαμε την ανατίναξη, γιατί είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, είχε ανατινάξει (το όχημα) των γονιών της. Έμαθε να ζει, από το να σε απειλώ, να μου δώσεις λεφτά να ζήσω εγώ. Οι γονείς της, της δίνανε κανονικά (χρήματα) ένα σα μισθό», είπε οικογενειακός φίλος της κατηγορούμενης.

Για την επίθεση επίθεση της 56χρονης στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της, όπου ανατινάχτηκε το αυτοκίνητο της και καταστράφηκε ολοσχερώς, αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Βγήκαμε έξω και οι γείτονες βέβαια δίπλα από εδώ, καιγότανε αυτό και έκανε μικροεκρήξεις. Άκουσα που έλεγε η ιδιοκτήτρια που μένει απέναντι ότι κάποια φίλη της που είχανε διαφορές πιθανόν να της έκανε την ζημιά αυτή».

Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της 56χρονης δασκάλας γιόγκα και να της περάσουν χειροπέδες. Η κατηγορούμενη ήταν γνώριμη των Αρχών καθώς πριν από 10 χρόνια είχε κάψει το αυτοκίνητο του πατέρας της.

«Οι γονείς της οικονομικά τη βοηθούσανε. Τους έλεγε κιόλας «σας σιχαίνομαι, είσαστε αλήτες». Για να μείνει είχε φυσικά είχε διαμέρισμα. Δεν ήθελε να μείνει με τους γονείς. Πήγαινε έκανε γιόγκα, δούλευε με τη γιόγκα, είχε μαθητές», πρόσθεσε ο οικογενειακός φίλος.