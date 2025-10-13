Δακτύλιος 2025: Επέστρεψε στο κέντρο της Αθήνας – Οι ώρες εφαρμογής του και τα πρόστιμα

Για άλλη μία χρονιά, επέστρεψε στους δρόμους της Αθήνας ο Δακτύλιος προκειμένου να μπορέσει να ελεγχθεί η κίνηση στην πόλη. Η εφαρμογή του ξεκίνησε από το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025.

Ο Δακτύλιος περιλαμβάνεται κεντρικού δρόμους και λεωφόρους στην «καρδιά» της Αθήνας, όπου η κίνηση των οχημάτων είναι πάντα πολύ αυξημένη. Η εφαρμογή του αναγκάζει τους οδηγούς να προσαρμοστούν στο μέτρο του Δακτυλίου, καθώς οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με χρηματικά πρόστιμα.

Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής του είναι από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη από τις 07:00 έως τις 20:00 και την Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 15:00. Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν ισχύει το μέτρο του Δακτυλίου.

Λεωφόροι και δρόμοι που εφαρμόζεται

Αλεξάνδρας

Ζαχάρωφ

Μεσογείων

Φειδιππίδου

Μιχαλακοπούλου

Σπύρου Μερκούρη

Βρυάξιδος

Υμηττού

Ηλία Ηλιού

Αμβροσίου Φραντζή

Ανδρέα Συγγρού

Χαμοστέρνας

Πειραιώς

Ιερά Οδός

Κωνσταντινουπόλεως

Αχιλλέως

Πλατεία Καραϊσκάκη

Καρόλου

Μάρνη

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)

Σημειώνεται ότι παράβαση του Δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Καθημερινά επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των αυτοκινήτων με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας και το μέτρο αφορά οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Από τον Δακτύλιο απαλλάσσονται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου. Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020. Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Παράλληλα, τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.