Δίωξη σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Για 3 πλημμελήματα κατηγορούνται 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν την Παρασκευή (14.11.2025) καθώς άνοιξαν πανό μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κάτι που πλέον θεωρείται παράνομο μετά το νομοσχέδιο για την προστασία του μνημείου.

Η παρέμβαση των μελών του Ρουβίκωνα έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, υψώνοντας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πανό που έλεγε «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Η αστυνομία τους προσήγαγε και σήμερα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα και για άλλα δύο πλημμελήματα.

Εκτός της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση, αλλοίωση στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.