Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το πρόσωπό του, αλλά δεν μπόρεσε να σωθεί» κατέθεσε ο γιος του

Με την κατάθεση του γιου του Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρου, συνεχίζεται σήμερα (23.10.2025) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, η δίκη για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο αδέλφια, αλιεργάτες, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο, κατά συναυτουργία.

Ο μάρτυρας, καταθέτοντας στο δικαστήριο, περιέγραψε τα τραύματα που είδε στο άψυχο σώμα του πατέρα του, Σήφη Βαλυράκη, στο νοσοκομείο, όταν κλήθηκε να κάνει αναγνώριση. «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί» περιέγραψε ο μάρτυρας, στην κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία ημέρα του Ιανουαρίου επισημαίνοντας πως ο ίδιος βρισκόταν στην Αθήνα και ενημερώθηκε με καθυστέρηση, καθώς είχε το τηλέφωνό του κλειστό. Όταν έφτασε στο σημείο στην Ερέτρια είπε πως του έκανε εντύπωση ότι είχε πολύ κόσμο. «Πώς τους επιτρέπονταν να στέκονται στα 5 μέτρα; Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδραση μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Στο “Νησί των Ονείρων” εγώ δεν είδα τον πατέρα μου, τον είδα μετά στο νοσοκομείο» διερωτήθηκε ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια εξήγησε τι αντίκρυσε στο νοσοκομείο. «Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα, που ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και το πρόσωπο του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό» είπε ο Αλέξανδρος Βαλυράκης στην κατάθεσή του.

Όπως εξήγησε, ο πατέρας του του είχε είπε «πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του, αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί. (…). Ο πατέρας μου ήταν πολύ προσεκτικός όταν έκανε ψαροντούφεκο και γενικότερα η προσέγγισή του στα θέματα ασφάλειας ήταν πολύ αυστηρή».

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι’αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι τους έμαθα όταν λάβαμε τη δικογραφία.

Υποστήριξη της κατηγορίας: Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας; Εριστικός η ήπιος;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός ήταν ήσυχος, έντιμος και απλός. Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει.

Ο μάρτυρας τόνισε επίσης πως ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι τα τραύματα που είχε η σορός του πατέρα του ήταν από προπέλα. «Η στολή του (του ψαροντουφεκά) ήταν άθικτη» ανέφερε συγκεκριμένα ο μάρτυρας.