Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Είναι ένα σχέδιο “υψηλής ραπτικής”» λέει ο κουνιάδος του, που επιμένει ότι πρόκειται για δολοφονία

Συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με τον κουνιάδο του να ανεβαίνει στο βήμα την Παρασκευή 21.11.2025 για να περιγράψει τα όσα βίωσε.

Ο αδελφός της συζύγου του θύματος, που έχει κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη για την υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, επέμεινε ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού αποτελεί «δολοφονία» και μέρος «ενός ευρύτερου σχεδίου συγκάλυψης».

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας εξετάστηκε απο τη δικηγόρο της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τόνισε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για οργανωμένη δράση.

Όπως είπε ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη, «εγώ το ονομάζω εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δολοφόνοι είναι συγκεκριμένοι» και πρόσθεσε ότι «απο ‘κει και πέρα είναι ένα σχέδιο υψηλής ραπτικής».

Για την ημέρα του τραγικού συμβάντος ο μάρτυρας ανέφερε πως «δεν υπήρχε στο Λιμενικό κανένα σκάφος και αυτό έγινε για προφανείς λόγους. «Αρχαιοκαπηλία», είπε, υπονοώντας οτι «τον ρόλο του Λιμενικού τον έκαναν οι ψαράδες», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο μάρτυρας είναι ο κουνιάδος του θύματος και, όπως ανέφερε, με τον Σήφη Βαλυράκη είχαν «πολύ στενή σχέση».

Ο άνδρας, συνεχίζει να απαντά στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.