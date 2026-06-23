Δίκη για τα Τέμπη: Τρία νέα αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας – Ζητούν αλλαγή σειράς εξέτασης μαρτύρων

Τρία νέα αιτήματα κατέθεσαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το πρώτο αίτημα στη δίκη για τα Τέμπη αφορά την τροποποίηση της σειράς εξέτασης των μαρτύρων, το δεύτερο την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων που δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, ενώ το τρίτο σχετίζεται με την προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των αρμόδιων σιδηροδρομικών φορέων, όπως ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, αναφορικά με τη σύμβαση 717 για το διάστημα 2021 έως 2023.

Τα ανωτέρω αιτήματα υπέβαλε ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ο κ. Ψαρόπουλος επικαλέστηκε το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την σειρά εξέτασης μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση έξι θεματικές.

Στην πρώτη θεματική πρότεινε να εξεταστούν οι μάρτυρες που επενέβησαν στο πεδίο αμέσως μετά την σύγκρουση, όπως διασώστες, στη δεύτερη θεματική να εξεταστούν μάρτυρες σχετικά με την ασφάλεια και την υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου, στην τρίτη θεματική να εξεταστούν οι μάρτυρες σχετικά με την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης, δηλαδή πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, στην τέταρτη, μάρτυρες για τις ενέργειες που έγιναν στον τόπο του συμβάντος τις επόμενες μέρες μετά την σύγκρουση, στην πέμπτη θεματική να εξεταστούν οι ιατροδικαστές και άλλοι μάρτυρες σχετικά με την διαχείριση του ψηφιακού υλικού και στην τελευταία θεματική να εξεταστούν οι αυτόπτες μάρτυρες, επιζώντες της σύγκρουσης.

Στο δεύτερο αίτημά του, ο κ. Ψαρόπουλος πρότεινε να κληθούν να καταθέσουν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ την περίοδο 2023-2025 και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει την φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Το τελευταίο αίτημα αφορά την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των οργανισμών του σιδηροδρόμου σχετικά με την σύμβαση 717 για την περίοδο 2021-2023, καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Ψαρόπουλος, κρίνεται κρίσιμο για να σχηματίσει το δικαστήριο πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις ευθύνες των κατηγορουμένων που κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Μετά την σύντομη διακοπή του δικαστηρίου αναμένεται η υποβολή νέων αιτημάτων από άλλους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.