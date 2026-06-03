Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις για την εισαγγελική πρόταση – Το «κατηγορώ» πατέρα θύματος για τις ευθύνες»

Με τις τοποθετήσεις συνηγόρων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και εκπροσώπων Δικηγορικών Συλλόγων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για την υποστήριξη της κατηγορίας, ξεκίνησε σήμερα (03.06.2026) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η εισαγγελέας της δίκης για τα Τέμπη πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και να απορριφθούν οι δηλώσεις του ελληνικού Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η παράβαση καθήκοντος αφορά τη μετάταξη του σταθμάρχη που επικυρώθηκε το 2022 από τον τότε πρόεδρο του ΟΣΕ μετά από αξιολόγηση του φακέλου του από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που είχε συγκροτηθεί εκείνη την περίοδο. Κατηγορούμενοι σήμερα είναι τα δύο μέλη της επιτροπής και ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ.

«Άρρηκτα συνδεδεμένη η μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των παιδιών μας»

Με τη διπλή ιδιότητα του συνηγόρου συγγενών θυμάτων και του πατέρα θύματος στο πολύνεκρο δυστύχημα, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας» προσθέτοντας πως οι κατηγορούμενοι «αδιαφόρησαν για τις συνέπειες της επιλογής τους».

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει δεκτές τις παραστάσεις για την παράβαση καθήκοντος ή να επιφυλαχθεί για την απόφασή του μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η μετάταξη του σταθμάρχη ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της αναφορικά με το όριο ηλικίας που είχε τεθεί στη σχετική προκήρυξη, το οποίο ο σταθμάρχης ξεπερνούσε τότε κατά μία δεκαετία.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε και στη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών βραδινής-απογευματινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Όπως σημείωσε, το Δημόσιο, με τη δήλωσή του, βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα ως «αποκλειστικά υπεύθυνο» για το πολύνεκρο δυστύχημα αναλύοντας στη συνέχεια τις παραλείψεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο αναφορικά με τα συστήματα ασφαλείας όπως την Τηλεδιοίκηση, το GSM-R, το ETCS αλλά και τις ευθύνες των εποπτικών οργάνων.

«Η δήλωση είναι ελλειμματική, προσχηματική και κατατείνει στην αποποίηση των ευθυνών του ελληνικού Δημοσίου», επεσήμανε.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι σε εξέλιξη για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.