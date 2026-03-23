Δίκη για τα Τέμπη – Νίκος Πλακιάς: «Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς μετά την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης και με σοβαρές ενστάσεις για τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας. Με ανάρτησή του, ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας συνέδεσε τη σημερινή εικόνα με όσα, όπως υποστηρίζει, έχουν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή μετά την τραγωδία.

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας μέσα σε μια αίθουσα» γράφει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς, περιγράφοντας τα όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδροκικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Νίκος Πλακιάς έστρεψε ευθέως τα βέλη του κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αναφερόμενος σε μια αίθουσα που, όπως σημείωσε, «ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα». Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως την επάρκεια του χώρου, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για «μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000 ευρώ» και συνδέοντας το ύψος της δαπάνης με το αποτέλεσμα που, κατά την άποψή του, προέκυψε. Στο ίδιο πλαίσιο, διατύπωσε βαρύτατες αιχμές και για τη στάση της έδρας, κάνοντας λόγο για «φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώντας τον να απομακρύνει τον υπουργό Δικαιοσύνης και να αναθεωρήσει όσα, όπως σημείωσε, έλεγε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. «Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει χθες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό», έγραψε, ενώ ειρωνικά σχολίασε και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί κατάλληλης υποδομής, σημειώνοντας: «Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοιά της».

Η βαρύτερη αποστροφή της ανάρτησής του αφορούσε, ωστόσο, την ίδια την προοπτική της διαδικασίας. «Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη», ανέφερε, για να καταλήξει με τη φράση: «Από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο». Κλείνοντας, έκανε λόγο για «ασέβεια» απέναντι στην οικογένειά του, υπενθυμίζοντας ότι θρηνεί «τρία κορίτσια 20 χρονών», σε μια παρέμβαση που αποτυπώνει το βαρύ κλίμα απογοήτευσης και οργής που επικρατεί μεταξύ συγγενών θυμάτων μετά το άδοξο ξεκίνημα της δίκης.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά.

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα.

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€.

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.

Kyriakos Mitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της.

Από ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί!!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη.

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών.»