Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση με συγγενείς θυμάτων – «Ντροπή, δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ»

Στιγμές έντασης καταγράφηκαν στην δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας απέρριψε αιτήματα να κληθούν ως μάρτυρες, ο εφέτης ανακριτής που έκανε την βασική ανάκριση για την υπόθεση και η γραμματέας του.

Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, αντέδρασαν στη δική της υπόθεσης λέγοντας: «Ντροπή. Να σηκωθούμε να φύγουμε. Τρία χρόνια μετά και δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ. Ωραία δικαιοσύνη έχετε. Θέατρο παρωδία».

Η απόφαση του δικαστηρίου να μην ανακαλέσει προηγούμενη άρνηση του στα αιτήματα τους, προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων.

«Σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, τα παιδιά πήραν το τρένο και δεν γύρισαν σπίτι τους. Πώς κοιμάστε τα βράδια;» δήλωσε η Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα θύματος.

Απαντώντας, ο εισαγγελέας της έδρας είπε πως «εκτός από δικαστές είμαστε και άνθρωποι, αλλά η κρίση μας δεν θα επηρεαστεί από ανθρώπινο παράγοντα, αλλά από νομικά επιχειρήματα».

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος υποστήριξε: «Μπάζωμα παντού, μπάζωμα μέχρι τέλους. Καταδεικνύει την άοκνη προσπάθεια των τοπικών δικαστικών αρχών να μην αναδειχθούν και οι ευθύνες των δικαστικών λειτουργών που ενεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης».

Η Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε πως «απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι ακούμπησαν τα βίντεο, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που συνόδευαν τους αστυνομικούς της ΔΕΕ για να μας δώσουν τις πληροφορίες, τελικά πού πήγαν αυτά τα εξαφανισμένα βίντεο. Η μόνη λέξη που μου έρχεται είναι ότι είναι μια δίκη παρωδία».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιφυλάχθηκε να καταθέσει αίτηση εξαίρεσης του δικαστηρίου, ενώ αμφισβήτησε τη νομιμότητα της σύνθεσης που θα εκδικάσει την κύρια υπόθεση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, λέγοντας: «Υπάρχουν εξωγενείς, άνωθεν και έξωθεν επιρροές προς το δικαστήριο. Ζητήσαμε τη διακοπή της δίκης προκειμένου να ενημερώσουμε τους εντολείς μας και να εξετάσουμε την προοπτική υποβολής αιτήματος εξαίρεσης της έδρας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δίκαιη δίκη».

Στο μεταξύ, προσφυγή για την εκταφή του γιου του κατέθεσε ο Πάνος Ρούτσι.

Η εντολή δόθηκε χωρίς να έχουν οριστεί πραγματογνώμονες ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες εξετάσεις, όπως ανέφερε η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν έχουμε ακόμη πάρει επίσημα στα χέρια μας, την ανάκληση από πλευράς της Εισαγγελίας Λάρισας, της εντολής εκταφής χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις για τον Ντένις Ρούτσι. Μας δηλώθηκε προφορικά από την γραμματεία της Εισαγγελίας ότι θα ανακληθεί αυτή η εντολή» δήλωσε.

«Για ποιο λόγο; Πρέπει άμεσα να κάνουμε τις εκταφές, ενώ παρακαλάμε τέσσερις μήνες τώρα να μας πουν γιατί», αναρωτήθηκε ο Πάνος Ρούτσι.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 Φεβρουαρίου, παραμονή της επετείου των τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.