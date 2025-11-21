Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτησα, είμαι αθώα» λέει η ηθοποιός για τη σύλληψή της

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε απαντήσεις μπροστά στην κάμερα για την σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, αφού φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα και χωρίς το όχημά της να έχει πινακίδες κυκλοφορίας.

Μετά τη λαμπερή πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater, η Δήμητρα Ματσούκα παραχώρησε δηλώσεις τόσο στην κάμερα του Mega όσο και σε εκείνη του Alpha. Αναγνώρισε πως έκανε λάθη, αλλά όπως ανέφερε δεν αισθάνεται ότι έκανε κάτι μην αναστρέψιμο.

«Είμαι αθώα και πραγματικά αισθάνομαι εμπιστοσύνη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο θέμα η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχώ επιλογών» είπε η πρωταγωνίστρια στην κάμερα του Mega.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Δήμητρα Ματσούκα πρόσθεσε: «Δεν εγκλημάτισα. Δεν είμαι περήφανη για αυτή την ανεπάρκειά μου, όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή, δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι το οποίο, ξέρετε… Θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι, το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει μία βλάβη».

«Πιστέψτε ότι τώρα αυτό είναι μια συζήτηση, την οποία μπήκα στη διαδικασία να την κάνω μόνο και μόνο για να αποκαταστήσω την αλήθεια και να γνωρίσει και ο κόσμος που με αφορά, δηλαδή οι συνεργάτες μου, οι άνθρωποι που με έχουν εμπιστευτεί σε αυτή την παράσταση, ότι τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη βεβαίως αστοχία, αλλά μέχρι εκεί.

Θα γίνει το δικαστήριο στις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορούμε και εμείς να δώσουμε όλα τα ντοκουμέντα. Δηλαδή το ότι εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη της αφαίρεσης των πινακίδων και διάφορα τέλος πάντων άλλα» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Πολλοί από μας θα γνωρίσουμε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίσουμε. Ένα από αυτό είναι το το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος που είναι 50 km και περισσότεροι από μας δεν το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε. Ή ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το αλκοτέστ και αυτό έχει σημασία να το ξέρουμε. Το σπίτι μου εμένα τα τελευταία πολλά χρόνια είναι στο Παγκράτι. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε τις θέσεις για τους κατοίκους που είναι πολύ σωστό. Μακάρι να τις είχαμε σε όλες τις περιοχές.

Εγώ δύο φορές, λοιπόν, δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ ανοιχτό ή διαθέσιμο ή που να μην έχει ουρά και να πρέπει να περιμένω για να φτάσω στο θέατρο και τα λοιπά και το άφησα δύο φορές – όχι σε ράμπα αναπήρων – σε χώρο που απαγορευόταν για αυτό το σωστό λόγο για τον άνθρωπο που είναι κάτοικος της περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες και καλά κάνανε.

Πέρασα δύσκολες στιγμές. Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, που ωχριούν στις δύσκολες στιγμές που μπορούν να περνάνε άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και πέρα θα παίρνω ταξί» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή Live News ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε πως «είναι πολύ στεναχωρημένη» ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της», αναφορικά με τη σύλληψη μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα.