Δήμαρχος Αη Στράτη: «Λέγεται καρκίνος και είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσω και θα βγω νικητής»

Για την μάχη του με τον καρκίνο αλλά και το πως αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του στους κατοίκους του νησιού του, μίλησε ο δήμαρχος του Αη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος του Αη Στράτη, είπε ότι ανακοίνωσε πως έχει καρκίνο ανήμερα των Θεοφανείων στους κατοίκους του νησιού του γιατί είχε ήδη διαρρεύσει. «Νομίζω ότι η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Το 2026 αυτό δεν είναι πλέον κάτι ανίκητο. Προφανώς καταλαβαίνω ότι κάποιοι φοβούνται αλλά γιατί να φοβηθείς. Λέγεται καρκίνος και λέγεται χημειοθεραπεία. Οι νησιώτες καθημερινά βιώνουν διάφορα προβλήματα και είναι και αυτό ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε και θα βγούμε νικητές».

Για το πως τον αντιμετωπίζουν οι συντοπίτες του είπε: «Την ευχή τους μου δίνουν όλοι. Πριν ένα μήνα το αντιλήφθηκα. Είναι ένας καρκίνος στα μαλακά μόρια του αριστερού ποδιού. Ευτυχώς δεν έχει μετάσταση. Είχα ένα πρήξιμο στο πόδι αλλά το αμελούσα. Ευτυχώς, ένας συνεργάτης από το δήμο με πήρε από τον γιακά και πήγα και έκανα εξετάσεις».

Για την συνέχεια είπε: «Θα έρθω στην Αθήνα για θεραπείες και επιβάλλεται να μείνω για ένα αρκετό διάστημα και θα είμαι ανοσοκατεσταλμένος. Είμαι και ένας άνθρωπος που δεν κάθομαι σε μια μεριά. Το τηλέφωνό μου θα είναι ανοικτό και με την τεχνολογία είναι όλα πιο εύκολα».

Κλείνοντας είπε: «Ο κόσμος να μην φοβάται και να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του».