Δήμαρχος Άργους για τον θάνατο του 20χρονου: «Ηθικά και νομικά περιττή η προφυλάκιση των αστυνομικών – Κακώς τον άφηναν να οδηγεί»

Η υπόθεση του θανάτου του 20χρονου, που έχασε τη ζωή του από τα πυρά δύο αστυνομικών, συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και βαθιά συγκίνηση, όχι μόνο στο Άργος αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος επέλεξε να σταθεί κυρίως στην απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι η προφυλάκιση είναι ένα ακραίο μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος φυγής ή διάπραξης νέων αδικημάτων. Όπως ανέφερε, οι δύο κατηγορούμενοι είναι οικογενειάρχες και αστυνομικοί με περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενα προβλήματα στη σταδιοδρομία τους, εκφράζοντας την άποψη ότι η κράτησή τους δεν ήταν απαραίτητη και αφήνοντας αιχμές ότι η μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης ίσως επηρέασε τη δικαστική κρίση.

Οι τοποθετήσεις αυτές, ωστόσο, προκάλεσαν προβληματισμό, καθώς έγιναν σε μια περίοδο που η κοινωνία εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένη από τον χαμό ενός νέου ανθρώπου. Για πολλούς, η συζήτηση γύρω από την προφυλάκιση των αστυνομικών δεν μπορεί να επισκιάζει το γεγονός ότι ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, με τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, να δείχνει ξεκάθαρα τη μοιραία σφαίρα, να έχει καρφωθεί στο κρανίο του άτυχου νεαρού, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Ο Γιάννης Μαλτέζος αναφέρθηκε και στα όσα είχε πει η μητέρα του θύματος σχετικά με προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού της, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την προστασία της κοινωνίας. Ωστόσο, αρκετοί εκτιμούν ότι τέτοιες αναφορές, τη στιγμή που η οικογένεια πενθεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δύσκολα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ το βασικό ζητούμενο παραμένει η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Μαλτέζος

«Τις τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση μετά το τραγικό περιστατικό που κατέληξε στην απώλεια ενός 20χρονου συμπολίτη μας.

Ως Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, ως νομικός αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, οφείλω να μιλήσω έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από λέξεις.

Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό.

Η προφυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσο ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών.

Οι δικαστές, όμως, πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας.

Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης.

Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του) τι θα λέγαμε σήμερα;

Η δουλειά των αστυνομικών του δρόμου είναι καθημερινός πόλεμος. Αντιμετωπίζουν την παραβατικότητα με ελλιπή μέσα, χαμηλούς μισθούς και ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση. Αν ως κοινωνία τούς “σταυρώνουμε” σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό: τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν. Αν συνεχίσουμε έτσι, αύριο ο κλέφτης θα είναι μέσα στο σπίτι μας, θα καλούμε την αστυνομία και εκείνοι θα έρχονται μετά από μισή ώρα, απλά για να καταγράψουν το συμβάν, επειδή κανείς δεν θα ρισκάρει πλέον να βάλει το χέρι του στη φωτιά.

Το Άργος χρειάζεται αστυνόμευση. Χρειάζεται μια αστυνομία με κύρος και αυτοπεποίθηση, στην οποία ο πολίτης θα μπορεί να στηριχτεί τη δύσκολη στιγμή.

Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι στην πορεία της υπόθεσης θα επικρατήσει η νομική ορθότητα και η ψυχραιμία, μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες.»