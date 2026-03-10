Δέσποινα Μοιραράκη: Στο Ιράν πήγε κάποιος να μου επιτεθεί σεξουαλικά

Η Δέσποινα Μοιραράκη εξομολογήθηκε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στο Ιράν, όπου ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους εδώ και χρόνια.

Η γνωστή επιχειρηματίας χαλιών, μιλώντας την Τρίτη (10.03.2026) στην εκπομπή «Live News», θυμήθηκε όλες τις δύσκολες ώρες που πέρασε εκεί, καθώς βρέθηκε σε μία κοινωνία που η γυναίκα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή δέχτηκε και σεξουαλική παρενόχληση, ενώ μία ημέρα η Δέσποινα Μοιραράκη νωρίτερα είχε αναφερθεί στη σύλληψή της στο Ιράν.

«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί. Να μου επιτεθεί εννοώ… σεξουαλικά. Δεν το κρύβω. Πίσω από τη βιβλιοθήκη. Κι έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, δηλαδή μαζεύτηκαν οι του ξενοδοχείου…», αποκάλυψε η γνωστή επιχειρηματίας.

«Πηγαίνοντας εκεί, έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους. Κι εγώ επειδή δεν ήταν κανείς, δεν έκανα κάτι το μεμπτό, κοιτούσα να δω τι βιβλία να πάρω», πρόσθεσε για το περιστατικό η Δέσποινα Μοιραράκη.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στη στιγμή που πήγε να χαιρετίσει δημοσίως έναν άντρα συνεργάτη της και εμφανίστηκε μπροστά της η Αστυνομία.

«Ο συνεργάτης μου με τη γυναίκα του, την Περσίδα, με περίμεναν στο αεροδρόμιο. Τι πιο φυσιολογικό με το που τους είδα, να τους χαιρετήσω. Χαιρέτησα πρώτα δια χειραψίας τη Σακίνα και μετά πήγα να χαιρετήσω τον Άλι. Και αυτόματα,ούτε καν το κατάλαβα, έρχεται μια γυναίκα αστυνόμος, η οποία ήταν όλη μαυροφορούσα. Δεν ήρθε άντρας, επειδή ήμουν γυναίκα. Έρχεται η αστυνόμος – και μου κάνει “stop”. Μου λέει ο Άλι στα αγγλικά ότι “Δέσποινα πρόσεχε, απαγορεύεται ο χαιρετισμός. Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη”», είπε ακόμα η Δέσποινα Μοιραράκη για τις συνθήκες που βίωσε όταν έφτασε στο Ιράν.

Παράλληλα, η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι σε εκείνο το ταξίδι συνελήφθη και βρέθηκε υπό κράτηση, επειδή εξείχε απ’ την παραδοσιακή χιτζάμπ, μια τούφα απ’ τα μαλλιά της.

«Με πλησίασαν και δε μιλούσαν στα αγγλικά. Μιλούσαν τη γλώσσα, αλλά το έκαναν επίτηδες. Δε μιλούσαν, γιατί θέλαν να με φοβίσουν. Με άρπαξαν από το χέρι… Θέλουν ακόμα περισσότερο να σου κάνουν αυτό το bullying, ότι “εσύ έχεις έρθει εδώ στη χώρα μας και δεν μπορείς να κάνεις αυτό που νομίζεις εσύ”», ανέφερε στη συνέχεια για τη σύλληψή της η Δέσποινα Μοιραράκη.

Τελικά, η επιχειρηματίας απέφυγε τα χειρότερα. Αφού της έγινε αυστηρή επίπληξη αφέθηκε ελεύθερη. μετά από παρέμβαση των συνεργατών της και τοπικών αξιωματούχων.

«Με οδήγησαν αμέσως σ’ ένα πρόχειρο εκεί αστυνομικό τμήμα που ήταν μέσα στην έκθεση και κατευθείαν με ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο με πήγανε στο κρατητήριο», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε στον καταπιεσμένο τρόπο ζωής με τον οποίο ζουν στο Ιράν οι γυναίκες.

«Ξαφνικά πήγε ν’ ανοίξει μία πόρτα για να βγει μία γυναίκα να φέρει να μας προσφέρει τσάι. Δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ πώς της μίλησε. Ο άντρας της ήτανε; Ο πατέρας της ήτανε; Εξαφανίστηκε. Επειδή δεν ρώτησε να ανοίξει την πόρτα για να φέρει τον δίσκο, αυτό ήτανε πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.

«Κάθε φορά πριν φύγω ταξίδι για να πάω στο Ιράν,10 μέρες πριν, έχανα κιλά από το άγχος μου», παραδέχτηκε ακόμα η Δέσποινα Μοιραράκη.