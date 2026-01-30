Δάκρυσε η Θεσσαλονίκη για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Σπαραγμός στην Τούμπα στην συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού

Δάκρυσε η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα, στην συγκινητική υποδοχή των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η τελευταία πράξη του δράματος για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ θα παιχτεί σήμερα (30.01.2026) και αύριο Στις ιδιαίτερες πατρίδες τους θα γίνουν οι κηδείες με τους συγγενείς και τους φίλους τους να τους λένε το τελευταίο αντίο.

Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Ράγισαν καρδιές χθες στη Θεσσαλονίκη όταν μια βουβή πομπή με 100 μηχανές πήγε στο αεροδρόμιο, για να συνοδεύσει τις σορούς των επτά νέων που έφυγαν άδικα από τη ζωή. Οι δρόμοι της πόλης πάγωσαν, το κλίμα βαρύ και μια αίσθηση πένθους να πλανάται παντού.

Οι επτά σοροί οδηγήθηκαν στο σπίτι της ομάδας, την Τούμπα, ακολουθώντας μια μακρά και σιωπηλή διαδρομή μέσα από κεντρικές λεωφόρους και δρόμους της πόλης, που για λίγες ώρες μετατράπηκαν σε δρόμους αποχαιρετισμού.

Τα «αετόπουλα» μπήκαν στο δεύτερο σπίτι του την Τούμπα για το ύστατο χαίρε. Οι κόρνες αντήχησαν σαν κραυγές ψυχής, ενώ συνθήματα όπως «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» σκέπασαν τον αέρα. Οι πυρσοί άναψαν, κάνοντας τη νύχτα μέρα, φωτίζοντας πρόσωπα βουρκωμένα και βλέμματα χαμένα στο κενό.

Ηταν ένα συμβολικό μνημόσυνο, μια τελετή αποχαιρετισμού για τα αδέρφια τους που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή… Μέσα στο γήπεδο, φίλαθλοι άναψαν καντήλια και κεριά, φωτίζοντας τις ψυχές των παιδιών που δεν πρόλαβαν να ζήσουν τα όνειρά τους.

Οι νεκροφόρες έκαναν έναν αργό κύκλο γύρω από το στάδιο και στάθηκαν μπροστά στη Θύρα 4. Εκεί περίμεναν όσοι δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», για να πουν κι αυτοί το δικό τους αντίο.

Σταθερή η κατάσταση των δύο τραυματιών

Σε σταθερή κλινική κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 28 ετών, οι οποίοι υποβάλλονται σε διαδοχικές ιατρικές εξετάσεις. Ο 20χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά.

Ο 28χρονος έχει υποστεί ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την επιθυμία να λάβει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στις κηδείες των αδικοχαμένων οπαδών της αγαπημένης του ομάδας, ωστόσο οι θεράποντες ιατροί δεν έδωσαν τη σχετική άδεια και αποφάσισαν την παραμονή του στη Χειρουργική Κλινική για προληπτική νοσηλεία.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Από εκεί διακομίστηκαν στο «Παπαγεωργίου» με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ.

Ο τρίτος τραυματίας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.