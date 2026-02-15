Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

Τραγικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του ψαρά από το Γύθειο καθώς το Σάββατο (14/02/2026) το απόγευμα βρέθηκε σορός στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Star η γυναίκα του ψαρά που εξαφανίστηκε από το Γύθειο την προηγούμενη Δευτέρα, αναγνώρισε την σορό η οποία βρέθηκε στην παραλία της Κοκκινιάς.

Η σορός βρέθηκε από έναν βοσκό και είχε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται πως έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Τότε χάθηκαν και τα ίχνη του.

Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος!

Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου