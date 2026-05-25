Γωγώ Μαστροκώστα: Η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, ο παραμυθένιος γάμος με τον Τραϊανό Δέλλα και η ξεχωριστή καριέρα

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τα προβλήματα υγείας. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως είχε γίνει γνωστό η υγείας της είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ από τις 10 Μαΐου η Γωγώ Μαστροκώστα δεν είχε πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον, καθώς είχε πέσει σε κώμα. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η κόρη της Βικτώρια Δέλλα.

Η οικογένεια της ήταν συνεχώς στο πλευρό της μέχρι και τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή.

Η αρχή της καριέρας της και τα μεγάλα «βήματα»

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, από όπου είναι η καταγωγή της. Πρώτος της στόχος ήταν να σπουδάσει στην Ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία.

Το 1995, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας». Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».

Στις 28 Μαϊου 2010, παντρεύτηκε με τον ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα και την ίδια μέρα βάφτισαν την κόρη τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γάμος με τον Τραϊανό Δέλλα και η κόρη τους

Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. Οι δυο τους μετρούσαν πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας. Παντρεύτηκαν τον Μάϊο του 2010 και έχουν μαζί μια κόρη, τη Βικτώρια.

Σε μια συνέντευξη της στο DOT πριν λίγα χρόνια, αναφερόμενη στην σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε στο παρελθόν είχε δηλώσει για το σύζυγο της: «Η σχέση μου με τον άντρα μου δεν επηρεάστηκε από την περιπέτεια που πέρασα. Οι σχέσεις που έχουν ουσία είναι αυτές που θα δέσουν περισσότερο και θα δυναμώσουν, κι αυτές που δεν έχουν ουσία θα διαλυθούν».

«Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα!! Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα», είχε πει η ακόμα Γωγώ Μαστροκώστα.

«Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος, είχα και μια εγκυμοσύνη που έχασα ένα μωράκι, τέλος πάντων και είμαι 4-5 μήνες έγκυος χωρίς πρόταση. Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό, “θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα”. Βικτώρια λένε την μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας. Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλά», ανέφερε για τον γάμο τους.

Η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού λίγο μετά την γέννηση της κόρης της.

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα (την κόρη τους Βικτώρια) ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε.

Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει», είχε πει η πρώην γυμνάστρια.

«Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της.