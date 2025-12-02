Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Τελικά υπάρχει Δικαιοσύνη» λέει ο γιος της 60χρονης για τα ισόβια στον δολοφόνο της μητέρας του στο Αγγελοχώρι

Ήταν 1η Δεκεμβρίου του 2024, όταν η 60χρονη Δέσποινα, μητέρα 7 παιδιών, βρέθηκε κατακρεουργημένη στο σπίτι της στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Δράστης της αποτρόπαιης γυναικοκτονίας ήταν ο 48χρονος εν διαστάσει σύζυγός της.

Ο 48χρονος δολοφόνος έσφαξε (!) την 60χρονη με δύο διαφορετικά μαχαίρια και στη συνέχεια έστρεψε το μένος του πάνω στον γιο της, τραυματίζοντάς τον βαριά, σε άλλη μία γυναικοκτονία που συγκλόνισε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά ολόκληρο το πανελλήνιο.

Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και θύμα, που επέζησε από το στυγερό έγκλημα, ο γιος της άτυχης Δέσποινας μίλησε τη Δευτέρα (01.12.2025) στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

«Αρρωστημένη ζήλια. Κοιτούσε άμα μιλάει μαζί μου, με ποιον μιλάει, τι γράφει. Ήθελε απλά να ελέγχει τα πάντα. Ξεσπούσε με φωνές στη μητέρα μου και ως συνήθως έσπαγε πράγματα. Όπως και την προηγούμενη μέρα είχε σπάσει τις κάμερες. Το είχε προμελετήσει, το είχε σχεδιασμένο, μέρες πριν και ήξερε και ποια μέρα θα έρθει».

Εκείνες τις ημέρες είχε γίνει ένας ακόμη άγριος καβγάς στο σπίτι. Ο 48χρονος είχε φύγει για τουλάχιστον 4 ημέρες. Όταν ξαναγύρισε, όπως όλα δείχνουν, ήταν έτοιμος για μία ακόμη σύγκρουση.

«Ήταν η μητέρα μου στον υπολογιστή που συνήθως καθόταν. Την απείλησε με το μαχαίρι να πάει στο αυτοκίνητο, κάπου αλλού για να της αφαιρέσει τη ζωή και να μην το μάθει και κανένας μας. Από την τραπεζαρία βρέθηκαν στην κουζίνα. Η πρώτη μαχαιριά ήταν στην κοιλιακή χώρα».

Η άτυχη γυναίκα κατακρεουργήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές και ξεψύχησε πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια.

«Μετά στην ουσία, του επιτέθηκα εγώ».

Ο 48χρονος μαχαίρωσε και τον γιο της 60χρονης

Το αιματοκύλισμα συνεχίστηκε! Η μανία του 48χρονου στράφηκε στον γιο της γυναίκας. Τα τραύματα από τις μαχαιριές που δέχτηκε ο Νίκος από τον πατριό του, λίγα εκατοστά παρακάτω από την κεντρική αρτηρία, είναι ακόμη ορατά. Τραυματισμένος και με μεγάλη αιμορραγία, ο 30χρονος περιγράφει τη σκηνή. Η μητέρα του ήταν ήδη νεκρή κι ο ίδιος τρέχει να σώσει τη ζωή του.

«Ήμουν εκεί, ήμουν παρών, τα είδα όλα», περιγράφει ο γιος της 60χρονης, ο οποίος δέχτηκε κι ο ίδιος μαχαιριές.

«Άμα έμενα εκεί, σίγουρα θα με είχε σκοτώσει. Κατά τη διάρκεια που έτρεχα, με κυνηγούσε», πρόσθεσε.

Έναν χρόνο πριν, τα παιδιά της 60χρονης, ο Τάσος και ο Μιχάλης, που παραλίγο να χάσουν και τον αδελφό τους, είχαν μιλήσει στο Live News, ζητώντας την παραδειγματική καταδίκη του πατριού τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου πριν από λίγες ημέρες, ελαφρύνει έστω και στο ελάχιστο το μαρτύριο που περνάει η οικογένειά τους. Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά κι επιπλέον 12 χρόνια κάθειρξης.

Ο 48χρονος μετά την καταδίκη, επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού.