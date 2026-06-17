Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Ο ψυχολόγος της είπε να αλλάξει κλειδαριά αλλά αυτός την πολιορκούσε, δεν ήθελε να την βλέπει ευτυχισμένη» λέει ο θείος της 45χρονης

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα για τη γυναικοκτονία της 45χρονης από τον 50χρονο σύζυγό της στη Δράμα, το απόγευμα της Δευτέρας (15.6.26). Μια ακόμα γυναικοκτονία, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Όπως αποκάλυψε ο θείος της 45χρονης μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (17.6.26) για τη γυναικοκτονία στη Δράμα, ο 50χρονος απειλούσε την 45χρονη ότι θα αυτοκτονήσει ενώ παρότι εκείνη είχε αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι μετά από συμβουλή του ψυχολόγου της, εκείνος συνέχισε να την πολιορκεί.

«Τον τελευταίο καιρό δεν περνούσαν καλά. Την απειλούσε όλη την ώρα ότι θα αυτοκτονήσει ο ίδιος. Αυτή ήθελε να τον χωρίσει γιατί δεν πήγαινε άλλο. Πριν δύο εβδομάδες, το μεσημέρι μόλις τελείωσε από την υπηρεσία, αυτή ενώ κοιμόταν, πήγε αυτός με το πιστόλι από πάνω και την ξύπνησε και της είπε ότι είναι οπλισμένο και αυτή πάνω στον πανικό της έφυγε, πήγε στην αδερφή της, μετά κατάλαβε ότι είναι και ο γιος της στο σπίτι και έστειλε την αδερφή της να πάει να το πάρει το παιδί», ανέφερε αρχικά ο θείος της αδικοχαμένης Αντιγόνης.

«Μετά μίλησε με τον ψυχολόγο της, της είπε να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι αλλά αυτός την “πολιορκούσε” όλη την ώρα. Η ανιψιά μου πίστευε ότι θα της κάνει κακό. Της είπα να του κάνει καταγγελία, να το πει στην υπηρεσία, αυτή μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενο και ο προϊστάμενος της είπε “θα τον βοηθήσουμε”. Όταν ένας άνθρωπος απειλεί κάποιον με το πιστόλι αυτός ο άνθρωπος θέλει διαφορετική θεραπεία», συνέχισε.

«Τον τελευταίο καιρό αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους ήταν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον έβλεπαν, ήταν τυφλοί; Δεν τους ενδιέφερε! Η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους ότι φοβάται για τη ζωή της», σημείωσε.

«Έδειξε τον εγωισμό του ότι είναι άνανδρος. Μπήκε την ώρα που κοιμόταν και τη μαχαίρωσε ενώ για τον εαυτό του χρησιμοποίησε μία σφαίρα. Την κατέσφαξε. Ακούω που λένε ότι την ζήλευε, δεν την ζήλευε, αυτό ήταν αρρώστια. Την έβλεπε σαν ανώτερη από αυτόν και ένιωθε μειονεκτικά. Δεν ήθελε να την βλέπει ευτυχισμένη, τρελαινόταν. Όταν την έβλεπε να γελάει της έλεγε “μόνο που σε βλέπω και χαίρεσαι, τρελαίνομαι», κατέληξε.