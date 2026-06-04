Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με την κηδεμονία των δύο μικρών κοριτσιών – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Η γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Καλαμάτα συνεχίζει να προκαλεί θλίψη και οργή, στο πανελλήνιο καθώς πίσω από το φρικτό έγκλημα υπάρχουν δύο μικρά κορίτσια που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα και εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Την ώρα που οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μέλλον των παιδιών.

Η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα δεν στέρησε μόνο τη ζωή μιας 39χρονης γυναίκας, αλλά άφησε πίσω της δύο ανήλικες κόρες, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα δύο κορίτσια παραμένουν υπό φροντίδα στο νοσοκομείο, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πού θα ζήσουν όταν ολοκληρωθεί η νοσηλεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της άτυχης γυναίκας εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών. Παράλληλα όμως φέρεται να έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να αναλάβει τη φροντίδα τους η γιαγιά τους, με τη συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη. Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα ληφθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Τα δύο κορίτσια κοιμόντουσαν το βράδυ που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν, όμως οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια δείχνουν ότι τα παιδιά είχαν ζήσει πολλές δύσκολες στιγμές μέσα στο σπίτι.

Γείτονες και φίλοι της οικογένειας περιγράφουν συχνούς καβγάδες και έντονες φωνές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως αναφέρουν, τα δύο αδελφάκια ξυπνούσαν πολλές φορές τρομαγμένα, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε ανάμεσα στους γονείς τους.

Παρά το σοκ που έχουν υποστεί, οι γιατροί αναφέρουν ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Οι εξετάσεις που έγιναν δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα, ενώ οι Αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά το μοιραίο βράδυ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί να μην έχουν επαφή με συγγενικά πρόσωπα από την πλευρά του πατέρα τους, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία τους.

O 41χρονος συζυγοκτόνος εμφανίζεται αμετανόητος και όπως φαίνεται θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Στα χέρια της Αστυνομίας ψηφιακά αρχεία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο 41χρονος, είχε βάλει κοριό και στο σπίτι του ζευγαριού για να παρακολουθεί συνομιλίες της συζύγου τους. Οι αστυνομικοί έψαξαν το διαμέρισμα για να βρουν τον καταγραφέα, με τις αρχές να διερωτώνται πότε αφαιρέθηκε από το σπίτι, πριν ή μετά από τη δολοφονία.

Έχει βρεθεί ένας μεγάλος όγκος ηχογραφήσεων σε αρχεία στον υπολογιστή του δράστη, με τις αρχές να το ερευνούν.

Αν αφαιρέθηκε μετά τον φόνο, η ερώτηση είναι εάν έχει καταγράψει τις φρικτές τελευταίες στιγμές που έζησε στα χέρια του άντρα της.