Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Βοήθεια, μα γιατί» ήταν τα τελευταία λόγια της 39χρονης Βασιλικής – «Καθαρές» οι εξετάσεις των παιδιών

Ακόμη ένα θύμα γυναικοκτονίας θρηνεί η χώρα τα τελευταία 24ωρα, μετά τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, όπου ο 41χρονος σύζυγός της την μαχαίρωσε 45 φορές μέχρι θανάτου την ώρα που οι δύο κόρες τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, μέσα στο σπίτι τους.

Σε κλίμα οδύνης και οργής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βασιλικής στο κοιμητήριο Καλαμάτας, το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026), με τραγική φιγούρα την αδερφή της 39χρονης η οποία εμφανίστηκε σχεδόν υποβασταζόμενη από τους δικούς της ανθρώπους. Πρόκειται για μια γυναικοκτονία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο, σε μια υπόθεση που πολλοί γνώριζαν για την κακοποίηση της γυναίκας, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να καταλήξει σε ένα φονικό.

Ήταν ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος (01.06.2026), όταν η 39χρονη Βασιλική δέχτηκε τις φονικές μαχαιριές από τον σύζυγό της. Είχε προηγηθεί άγριος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού, σύμφωνα με γείτονες, οι οποίοι άκουγαν την γυναίκα να καλεί σε βοήθεια λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, στο πάτωμα του σπιτιού.

Ανατριχίλα προκαλούν τα τελευταία λόγια της 39χρονης Βασιλικής πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της στην Καλαμάτα, τα οποία περιέγραψε ο μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία και υπέδειξε το σπίτι από όπου ακούγονταν οι φωνές. Ο άνδρας είπε στον Alpha, ότι άκουσε τη γυναίκα να εκλιπαρεί για τη ζωή της, αναφέροντας: «Ακούστηκε “βοήθεια” και “μη, γιατί;”. Τέτοια λόγια. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί, αναφέροντας ότι ο γυναικοκτόνος σάστισε στη θέα τους, ρωτώντας μάλιστα τι θέλουν στο σπίτι του, παρότι ο ίδιος ήταν λουσμένος στο αίμα της 39χρονης. «Ήταν μούσκεμα, σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα χέρια και τα πόδια», είπε στον Alpha, προσθέτοντας: «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Λέει ένα σαν “τι έγινε;” και αστυνομικός του λέει “πού είναι η γυναίκα σου, θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Μας λέει ότι είναι εκεί πίσω και του είπαν να καθίσει κάτω, όπου του πέρασαν και χειροπέδες», πρόσθεσε ο μάρτυρας.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Υπενθυμίζεται ότι, στο διαμέρισμα του ζευγαριού εντοπίστηκε καρτέλα με ηρεμιστικά χάπια, πράγμα που πυροδότησε στις αρχές το ενδεχόμενο ο 41χρονος να έδωσε κάτι στα παιδιά για να μην ξυπνήσουν. Αυτό ερευνάται σαν πιθανότητα, αφού η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην δικηγόρο της πως πίστευε ότι ο σύζυγός της, της έδινε ηρεμιστικά ώστε εκείνη να κοιμάται.

Εντύπωση λοιπόν προκάλεσε το γεγονός ότι την ώρα της δολοφονίας, οι κόρες του ζευγαριού κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους, χωρίς να αντιληφθούν ότι η μητέρα τους ψυχορραγούσε. Τα παιδάκια τα ξύπνησαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί, λέγοντάς τους «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό», ενώ τα πήραν αγκαλιά με τέτοιον τρόπο ώστε να μην δουν τη μητέρα τους σε μια λίμνη αίματος. Μεταφέρθηκαν σχεδόν κοιμισμένα στο νοσοκομείο της πόλης και ξύπνησαν μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας

Ένα από τα σενάρια για το πώς κοιμούνταν τα παιδιά με τόσο φασαρία, είναι να τρόμαξαν τόσο από τον καυγά που είχε προηγηθεί, που να πήγαν στο δωμάτιό τους και εκεί να αποκοιμήθηκαν βαθιά, όμως οι εξετάσεις θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο τι πραγματικά συνέβη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Είχε βάλει «κοριούς» στο σπίτι

Η 39χρονη Βασιλική, επί χρόνια ζούσε υπό το καθεστώς φόβου, αφού ο 41χρονος δολοφόνος της, την ζήλευε, την έλεγχε και συνεχώς τα παρακολουθούσε. Δεν δίσταζε να την ακολουθεί σε εξόδους και να εμφανίζεται ξαφνικά σε μέρη όπου βρισκόταν το θύμα, ενώ είχε δημιουργήσει μέχρι και ψεύτικο λογαριασμό στα social media για να ξέρει κάθε της κίνηση online.

Ορισμένοι συγγενείς, φίλοι και γείτονες της 39χρονης γνώριζαν ότι ήταν θύμα κακοποίησης. Εκείνη είχε κάνει λόγο μόνο για ψυχολογική κακοποίηση από τον 41χρονο, χωρίς να αναφέρει τη σωματική βία που δεχόταν σχεδόν καθημερινά, επειδή ντρεπόταν και φοβόταν. Ο 41χρονος την απειλούσε ότι αν μιλήσει θα τη σκοτώσει ή θα της πάρει τα παιδιά και δεν θα την αφήσει να τα ξαναδεί. Έτσι η γυναίκα υπέμεινε τα βασανιστήρια του συζύγου της βουβά.

Υπενθυμίζεται ότι ο γυναικοκτόνος, παρακολουθούσε στενά τη σύζυγό του. Είχε εγκαταστήσει σύστημα GPS στο αυτοκίνητο της Βασιλικής, για να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται, Επίσης, είχε τοποθετήσει «κοριούς» στο σπίτι για να γνωρίζει τί συμβαίνει τις ώρες που λείπει.

Μάλιστα, σοκαριστική είναι μια νέα αποκάλυψη, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, κατά την οποία οι αρχές έχουν στα χέρια τους σκληρό δίσκο με ηχητικές καταγραφές μέσα από το σπίτι του 41χρονου και της 39χρονης στην Καλαμάτα.

Αυτό φαίνεται να είναι και το «κλειδί» των ερευνών της αστυνομίας η οποία εξετάζει τα ηχητικά αρχεία που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο και από τη στιγμή της στυγερής δολοφονίας της 39χρονης.

«Την χτυπούσε όσο ήταν έγκυος»

Η άτυχη Βασιλική, πριν βρει τραγικό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, είχε επιχειρήσει να τον εγκαταλείψει αλλά πάντα τελευταία στιγμή έκανε πίσω. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η δικηγόρος της 39χρονης είπε ότι πριν από ένα μήνα η Βασιλική φέρεται να επισκέφθηκε μία δικηγόρο προκειμένου να τη συμβουλευτεί και της αποκάλυψε ότι είναι θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της εδώ και χρόνια.

Επίσης, η δικηγόρος υποστήριξε πως ο 41χρονος σύζυγος της Βασιλικής «την χτυπούσε και όσο ήταν έγκυος. Δεν θυμάμαι σε ποιο από τα δύο παιδιά. Την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”», και, όπως τονίζει «αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος». Αποκάλυψε, δε, πως ο γυναικοκτόνος την ακολούθησε ακόμα και στα δικαστήρια και ήρθε να τη βρει. Η Βασιλική της είπε πως δεν θέλει να προσχωρήσει με την υπόθεση, επειδή θα τα βρούνε με τον άντρα της.

«Πριν από μια βδομάδα περίπου ενώ ήμουνα στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: “Να ξέρετε θα τα βρούμε με τον… δεν θα προχωρήσω“. Και θυμάμαι ότι ακόμα και τότε την ακολουθούσε. Και εκεί που ήρθε. Τον είδα», είχε πει.

Ο 49χρονος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα, θα απολογηθεί αύριο το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά ενημερώθηκαν σήμερα, παρουσία παιδοψυχολόγου, για τα όσα συνέβησαν.