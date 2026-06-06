Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης – «Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, τους είπαν ότι η μητέρα τους είχε ατύχημα»

Στον ανακριτή οδηγείται ξανά σήμερα (06.06.2026) ο καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, με τις αρχές να βάζουν στο επίκεντρο των ερευνών τόσο το σκηνικό του εγκλήματος που φαίνεται πως σκηνοθετήθηκε από τον δράστη όσο και η εμμονή που είχε με το θύμα, φτάνοντας στο σημείο να την παρακολουθεί.

Κατά την έρευνα που έγινε στο μοιραίο σπίτι του ζευγαριού στην Καλαμάτα, βρέθηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός -κατά τις αρχές- που αποτυπώνει την ελεγκτική συμπεριφορά του δράστη. Ο 41χρονος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

Το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, αποδεικνύοντας την σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνοί καβγάδες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για περιστατικά σωματικής βίας.

Λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, περαστικοί είχαν καλέσει την αστυνομία, καθώς –όπως ανέφεραν– «νόμιζαν ότι σφάζουν μια γυναίκα». Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το διαμέρισμα από το οποίο προέρχονταν οι φωνές.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αλλάζει εκδοχές ως προς τα γεγονότα, υποστηρίζοντας αρχικά ότι δέχθηκε επίθεση και στη συνέχεια ότι προηγήθηκε καβγάς, επιχειρώντας να επικαλεστεί κατάσταση «εν βρασμώ ψυχής».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για προμελετημένη πράξη.

«Σκηνοθετημένος ο τόπος του εγκλήματος»

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη, η οποία –όπως είπε– ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Αναφέρθηκε και στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σχολιάζοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Όπως είπε, η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία», κατέληξε.

Παραμένουν στο νοσοκομείο τα παιδιά – Γνωρίζουν ότι η μητέρα τους είχε ατύχημα

Στην κατάσταση των δύο ανήλικων παιδιών της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το σύστημα πρόνοιας.

Δήλωσε πως τα δύο παιδιά συνεχίζουν και νοσηλεύονται σε παιδιατρική κλινική, όπου λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά δεν έχουν πλήρη εικόνα για το τι έχει συμβεί.

«Τους έχουν πει ότι υπήρξε ατύχημα στη μητέρα τους», ανέφερε προσθέτοντας ότι η αλήθεια θα πρέπει να αποκαλυφθεί σταδιακά, με τη βοήθεια ειδικών.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον το μέλλον των παιδιών, καθώς εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές το ενδεχόμενο ανάθεσης της επιμέλειας σε συγγενικό πρόσωπο.

Η θεία των παιδιών –η οποία θεωρείται από τον ίδιο κατάλληλη– δεν φαίνεται να μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια λόγω οικονομικών δυσκολιών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, καθώς εργάζεται εποχικά εκτός Καλαμάτας.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα ανάληψης της επιμέλειας από τους παππούδες από την πλευρά του πατέρα, με τον Μιχάλη Γιαννακό να εκφράζει επιφυλάξεις για μια τέτοια εξέλιξη.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλο συγγενικό περιβάλλον, τα παιδιά ενδέχεται να μεταφερθούν σε προνοιακή δομή.