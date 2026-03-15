Γυναίκα καταγγέλλει γιατρό για λάθη κατά τη διάρκεια επέμβασης: «Το 2022 έπαθα περιτονίτιδα, θα πέθαινα»

Για γαστρικό μανίκι μπήκε στο χειρουργείο μια γυναίκα, πριν 4 χρόνια, η οποία δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που την περίμενε μετά την επέμβαση. Η 45χρονη ανέφερε ότι είχε κάνει και στο παρελθόν άλλη επέμβαση στην ίδια γιατρό, ωστόσο την δεύτερη φορά πήγαν όλα λάθος.

Η 45χρονη γυναίκα μίλησε στις «Εξελίξεις τώρα» για τον Γολγοθά που ξεκίνησε το 2022. Μετά την επέμβαση επέστρεψε στο σπίτι της, όμως έβλεπε τον εαυτό της να καταρρέει μέρα με την ημέρα. «Και την ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Το BMI μου, τότε, δεν επέτρεπε να κάνω αυτό το χειρουργείο γιατί ήμουνα περίπου στα 90 κιλά. Μπήκα μέσα, η γιατρός δεν μου έκανε προεγχειρητικό έλεγχο όπως έπρεπε, δηλαδή απ’ την αρχή ξεκίνησε στραβά», είπε η 45χρονη.

«Θεώρησε σωστό να ανοίξει μία πολύ μεγάλη τομή, να βάλει το συρραπτικό μέσα και να συρράψει το στομάχι μου χωρίς να βλέπει. Γύρισα σπίτι μου κανονικά. Απ’ το πρώτο βράδυ πίνοντας μόνο την βίωση, εγώ είχα περιτονίτιδα. Έκανα κάθε βράδυ πυρετό. Το τρίτο βράδυ σηκώθηκα απ’ το κρεβάτι μου και λιποθύμησα. Ξύπνησα την άλλη μέρα, μου λέει «κοιτάξτε να δείτε έχουνε μια πολύ μικρή διαφυγή, θα πρέπει να σε κρατήσω μέσα». Αυτό είναι, σε όλα τα χειρουργεία το 90% έχουν διαφυγή», συνέχισε η ασθενής.

Η γυναίκα στη συνέχεια διαπίστωσε μόνη της ότι η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε και αποφάσισε να ζητήσει αλλού βοήθεια. Όπως αποκάλυψε η 45χρονη: «Μια μέρα βρέθηκαν στα χέρια μου εξετάσεις η οποία έδειχνε το CRP μου ήταν κοντά στα 700. Σημαίνει ότι κάτι σάπιζε. Αυτή όμως περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, και από όσο έχω καταλάβει πρέπει να περίμενε να τελειώσω κιόλας. Τηλεφώνησα σε άλλο γιατρό στην Αθήνα, του είπα τι μου συμβαίνει και μου είπε «κορίτσι μου έλα και ό,τι μπορώ να σώσω, θα σώσω».

Όπως η ίδια περιέγραψε οι επεμβάσεις που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα βαριές και άλλαξαν ριζικά τη ζωή της γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς: «Μου αφαιρέθηκε όλο μου το στομάχι, όλο μου το έντερο, το λεπτό έντερο, μου έχει αφαιρεθεί χολή και έχει ενωθεί ο οισοφάγος με το υπόλοιπο έντερο. Επίσης μέσα στο χειρουργείο της, επειδή έπρεπε να βγάλει το πλέγμα, το πλέγμα που μου ‘χε κάνει η ίδια πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν το έβγαλε όλο. Το άφησε μέσα το μισό. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ επίπονο για περίπου ενάμιση χρόνο. Δηλαδή έπρεπε όλα αυτά, ε, μέσα στην κοιλιακή μου χώρα να συναρμολογηθούν».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούσα να καθίσω. Ήμουνα πάντα ξαπλωμένη. Έπαθα ατροφία, στα πόδια μου, στα χέρια μου. Δεν είχα δύναμη να σηκωθώ να πάω στο μπάνιο, δεν είχα δύναμη να σηκωθώ να πάω να γυρίσω στο δωμάτιο. Έβγαινα έξω και έπεφτα, λόγω ατροφίας. Είχα διάρροιες, έχω μετρήσει μία μέρα 28 διάρροιες. Δηλαδή έφτασα σε απόγνωση, έφτασα σε σημείο τρέλας. Που έπαιρνα φάρμακα αλλά δεν με πιάνανε. Η ζωή μου είναι ρομποτική πια. Δεν ζω φυσιολογικά», σημείωσε για τον Γολγοθά που βιώνει.

Τώρα πια ασθενής και γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με τη γυναίκα να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση. «Κάθε φορά φτιάχνω κάτι και κάθε φορά κάτι χαλάει. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να μου ζητήσει συγγνώμη. Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», είπε χαρακτηριστικά.