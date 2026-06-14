Γυναίκα διασώθηκε από φέρι μποτ όταν παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στο Ρίο – Αντίρριο

Άγιο είχε μια 70χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ρεύματα ενώ κολυμπούσε στο Ρίο – Αντίρριο και διασώθηκε από το φέρι μποτ.

Η γυναίκα παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε στην περιοχή και βρέθηκε σε κατάσταση κινδύνου, με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό κατά τη διάρκεια δρομολογίου του πλοίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του πληρώματος και με εντολή του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του φέρι μποτ «Αντώνιος Μ.» που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, προχώρησε άμεσα σε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου όπου βρισκόταν η γυναίκα. Το πλήρωμα αντέδρασε γρήγορα και κατάφερε να την περισυλλέξει από τη θάλασσα.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από γιατρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.