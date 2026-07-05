Γρεβενά: Συνελήφθη 88χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό

Στη σύλληψη ενός 88χρονου για φωτιά από αμέλεια στα Γρεβενά προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 88χρονος φέρεται να προκάλεσε την φωτιά στα Γρεβενά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, η πλειονότητα αφορά πυρκαγιές από αμέλεια.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας ελέγχους και προχωρώντας σε άμεση απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενώ υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.