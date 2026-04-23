Γνωστός πρωταθλητής συνελήφθη στην εθνική οδό με 1,15 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου

Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο με πρωταγωνιστή πρωταθλητή του τζούντο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026) στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο Κιάτο.

Λίγο έξω από το Κιάτο αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο όχημα το οποίο οδηγούσε γνωστός πρωταθλητής τζούντο και προχώρησαν σε έναν έλεγχο που τους άφησε άφωνους.

Σύμφωνα με το Star στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ, εντοπίστηκε το ποσό των 1.150.000 ευρώ σε μετρητά. Ο αθλητής οδηγήθηκε άμεσα στη ΓΑΔΑ, όπου εξεταζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη εκδοχή: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Οι Αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια: εάν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Παρά το γεγονός ότι ο πρωταθλητής δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και διαθέτει «καθαρό» ποινικό μητρώο, καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις για την προέλευση του μεγάλου αυτού χρηματικού ποσού.

Ο ίδιος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον περιορισμό να παραμείνει διαθέσιμος στις Αρχές, καθώς αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία και νόμιμα παραστατικά που να δικαιολογούν τα χρήματα.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί ερευνούν την ταυτότητα του επιχειρηματία στην Πελοπόννησο, τον οποίο κατονόμασε ο αθλητής ως παραλήπτη των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή αν κρύβεται πίσω της ένα ευρύτερο κύκλωμα.