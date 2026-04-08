Γλυφάδα: 44χρονος αλλοδαπός παρίστανε τον επενδυτή και «άδειαζε» πορτοφόλια, συνελήφθη με Ερυθρά Αγγελία

Έναν 44χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν μέλος συμμορίας, ο οποίος εμφανιζόταν ως επενδυτής και έτσι κατάφερνε να παίρνει χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Όπως έγινε γνωστό τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), σε βάρος του 44χρονου που εντόπισαν οι αστυνομικοί στη Γλυφάδα εκκρεμούσε, επιπλέον, Ερυθρά Αγγελία για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, υπεξαίρεση και απάτη.

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός, που συνελήφθη στις 3 Απριλίου στην περιοχή της Γλυφάδας, επικαλούμενος ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές και προσχηματικές ανάγκες ρευστότητας, έπειθε τα θύματά του να του δώσουν χρηματικά ποσά, υποσχόμενος την ταχεία επιστροφή τους, με σημαντικό κέρδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποσπώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερα από 40.000 ευρώ.

Επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ Κύπρου, για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης και της απάτης, που τελέστηκαν στο Ιράν.

Ο 44χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.