Γλυφάδα: Τρεις συλλήψεις μελών εγκληματικής ομάδας που έκλεβαν κλιματιστικά από σχολεία και καταστήματα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στα νότια προάστια, για κλοπές κλιματιστικών από σχολεία και καταστήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες, να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών δραστών ηλικίας 37, 38 και 41 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2026, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από συνολικά 5 καταστήματα και σχολεία στην Γλυφάδα και την Ηλιούπολη.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν με 3 επιχειρησιακά οχήματα τα καταστήματα και τα σχολικά συγκροτήματα από όπου αφαιρούσαν τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 3 άτομα που διέπρατταν κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη.

Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., μεσημβρινές ώρες της 8-6-2026, 3 άτομα ηλικίας 41, 38 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα.

Μεσημβρινές ώρες της 8-6-2026 οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινούνται με τα -3- επιχειρησιακά οχήματα της εγκληματικής ομάδας στην περιοχή της Βούλας και σε έλεγχο εντός των οχημάτων τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

4 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού,

εξαρτήματα κλιματιστικών και

πλήθος εργαλείων

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν με τα 3 επιχειρησιακά τους οχήματα τα καταστήματα και τα σχολικά συγκροτήματα όπου αφαιρούσαν τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών.

Σημειώνεται ότι το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τη δράση τους, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.