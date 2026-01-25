Γλυφάδα: Πώς ο γιος που δολοφόνησε την μητέρα του, αποφυλακίστηκε σε μόλις 4 χρόνια σκοτώνοντας και τον πατέρα – Τι λένε ανώτατες δικαστικές πηγές

Το έγκλημα στη Γλυφάδα το πρωινό της 25ης Ιανουαρίου 2026, με τον 80χρονο πατέρα να ξεψυχάει δολοφονημένος από τα χέρια του ίδιου του του γιου, πάγωσε το Πανελλήνιο.

Αυτό που σόκαρε όμως ακόμα περισσότερο, ήταν η αποκάλυψη ότι ο ίδιος άνθρωπος, το 2014 είχε δολοφονήσει και την μητέρα του. Είχε αποφυλακιστεί και κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που όπως αποδείχθηκε τον οδήγησαν σε ακόμα ένα στυγερό έγκλημα, στην Γλυφάδα.

Πώς μετά από ένα τόσο σοκαριστικό έγκλημα το 2014 (η μητέρα του είχε βρεθεί κατακρεουργημένη τότε) ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να αποφυλακιστεί μέσα σε μόλις 4 χρόνια;

Τι λένε στο newsit.gr ανώτατες δικαστικές πηγές

Ανώτατες δικαστικές πηγές, εξηγούν στο newsit.gr ότι ο δράστης μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014 καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση με μειωμένο καταλογισμό, γιατί επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια και όχι σε ισόβια.

Με βάση τον νόμο Κοντονή (που παρέτεινε την ισχύ του νόμου Παρασκευόπουλου) και το άρθρο 43 παραγρ 4 και 7, προβλεπόταν ότι για ποινή άνω των 10 ετών, ο δράστης μπορεί να εκτίσει τη μισή. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί για 16 χρόνια, θα εξέτιε τα 8.

Ωστόσο, επειδή εκείνος κρατούνταν στο ψυχιατρείο, η μία ημέρα κράτησης «πιάνεται» για δύο. Άρα, αντί για 8 χρόνια, τελικά βγήκε στα 4…

Ο εισαγγελέας λέει, ότι αποτελούσε μονόδρομο η απόφαση της Δικαιοσύνης για αποφυλάκιση του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο μετά την αποφυλάκιση

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποφυλάκισή του, διατάχθηκε ο εγκλεισμός του δράστη στο Δρομοκαΐτειο. Έτσι κι έγινε…

Ο μητροκτόνος, νοσηλεύτηκε για κάποιο διάστημα ωστόσο στη συνέχεια, πήρε εξιτήριο και του συστάθηκε η ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.

Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν υποχρεωμένος να δίνει δυο φορές το μήνα το παρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διέμενε…

Κάπως έτσι, οδηγούμαστε στο σήμερα, όπου ο 46χρονος έστησε καρτέρι θανάτου στον 80χρονο πατέρα του και του αφαίρεσε τη ζωή…

