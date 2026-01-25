Γλυφάδα: Ο 46χρονος έψαχνε να σκοτώσει τον πατέρα του, όταν το 2014 δολοφόνησε τη μητέρα του – Το έγκλημα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο

Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρει η υπόθεση της δολοφονίας του του 80χρονου στη Γλυφάδα το πρωί της Κυριακής από τα χέρια του γιου του.

Ο δράστης πριν από τη δολοφονία του πατέρα του στη Γλυφάδα, το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του σε ένα έγκλημα που είχε σοκάρει τους πάντες. Μάλιστα τότε έψαχνε να σκοτώσει και τον πατέρα του, αλλά δεν τον βρήκε και πήγε στο τμήμα για να παραδοθεί.

Ο γιος, γεννημένος το 1980, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η δολοφονία της μητέρας του έγινε τον Μάρτιο του 2014, όταν αυτός ήταν σε ηλικία 34 ετών μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους, χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Μετά το περιστατικό, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας και δήλωσε ότι επιθυμεί να παραδοθεί. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας, καθώς την βρήκαν κατακρεουργημένη.

Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, και στη συνέχεια φυλακίστηκε για το έγκλημα που διέπραξε.

Στις 23 Απριλίου 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε υπό όρους, μεταξύ των οποίων η διαμονή στο σπίτι του πατέρα του στην οδό Γυθείου 11 στην Άνω Γλυφάδα και η τακτική παρουσία του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 16η του μήνα. Σύμφωνα με τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, ο ίδιος τηρούσε κανονικά αυτή την υποχρέωση, με τελευταία καταγραφή στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Μετά την αποφυλάκισή του, δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν πως ο γιος σπάνια εμφανιζόταν στο σπίτι του πατέρα του. Το πρωί της 25ης Ιανουαρίου του 2026 γράφτηκε ο επίλογος της πρωτοφανούς οικογενειακής τραγωδίας με τον 46χρονο να δολοφονεί με μαχαίρι και τον πατέρα του.