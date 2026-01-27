Γλυφάδα: Μόλις 11 μέρες έμεινε στο Δρομοκαΐτειο ο 46χρονος που σκότωσε μάνα και πατέρα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του 80χρονου στη Γλυφάδα από τον ίδιο τον γιο του που πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει και τη μητέρα του και κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Ο 46χρονος σήμερα δράστης, που έχει διαγνωστεί με βαριά ψυχική ασθένεια, έμεινε στη φυλακή μόλις 4 χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας του χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Ο άνδρας έπρεπε να παραμείνει με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο έμεινε μόλις 11 ημέρες, πριν επιστρέψει ξανά στην κοινωνία χωρίς στενή επιτήρηση.

Η πρώτη εισαγωγή του σε ψυχιατρική δομή έγινε το 2014, μετά τη δολοφονία της μητέρας του, όταν οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018 και μετά την αποφυλάκισή του οδηγήθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εντολή για ακούσια νοσηλεία.

Εκεί παρέμεινε για 11 μέρες. Τον ίδιο χρόνο εμφάνισε ξανά αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εντολή εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία όπου έμεινε μέσα για περίπου πέντε μήνες.

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που σήμερα ερευνώνται, έλαβε εξιτήριο και βγήκε και πάλι εκτός ψυχιατρικής δομής, επιστρέφοντας σε καθεστώς ελευθερίας με περιοριστικούς όρους.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο έλεγχος της κατάστασής του φαίνεται πως χαλάρωσε δραματικά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το 2023 ο δράστης μετακόμισε από το σπίτι του πατέρα του για να ζήσει μόνος του, μακριά από οποιαδήποτε καθημερινή εποπτεία. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να απαντήσει με βεβαιότητα ποιος – και αν – παρακολουθούσε αν αυτός ο άνθρωπος λάμβανε πράγματι τη φαρμακευτική του αγωγή.

Συγγενείς του δράστη θέτουν ευθέως το κρίσιμο ερώτημα: πώς ένας ασθενής με παρανοϊκή σχιζοφρένεια και ιστορικό ανθρωποκτονίας αφέθηκε να κυκλοφορεί χωρίς συνεχή ιατρική επιτήρηση. «Του συνταγογραφούσαν φάρμακα και έλεγε ότι τα παίρνει. Ποιος το έλεγχε αυτό; Ποιος είχε την ευθύνη;», αναρωτιούνται συγγενείς, τονίζοντας ότι ο πατέρας του ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που προσπαθούσε να τον στηρίξει.

Το πρωί της Κυριακής γράφτηκε ο τραγικός επίλογος, λίγο μετά τις 08:00, ο 46χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι του πατέρα του στη Γλυφάδα και τον σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές…