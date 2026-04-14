Γλυφάδα: Επιδρομή στο 5ο λύκειο, βανδάλισαν γραφεία, άρπαξαν χιλιάδες ευρώ και υπολογιστές

Επιδρομή κατά την οποία αφαιρέθηκαν χιλιάδες ευρώ και υπολογιστές και προκλήθηκαν σημαντικές φθορές, έκαναν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι που… μπούκαραν στο 5ο γυμνάσιο και λύκειο Γλυφάδας έκλεψαν το ποσό των 8.000 ευρώ που βρισκόταν στο γραφείο του διευθυντή, 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ έκαναν μεγάλες καταστροφές.

Μεταξύ άλλων, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών», δήλωσε στο Orange Press Agency η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου και πρόσθεσε:

«Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις».

Του συμβάντος έχει επιληφθεί και ο δήμος Γλυφάδας, έχοντας ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για την αποκατάσταση των φθορών.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.