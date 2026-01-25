Γλυφάδα: Γιος δολοφόνησε με μαχαίρι τον πατέρα του και τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου – Είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη Γλυφάδα με έναν άνδρα να βρίσκεται μαχαιρωμένος σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας άνδρας δολοφόνησε με μαχαίρι τον πατέρα του και στη συνέχεια τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Ο δράστης είναι 46 ετών και το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Το στυγερό έγκλημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Γλυφάδα με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο και να βρίσκει τη σορό του άνδρα μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου έξω από το σπίτι της οικογένειας.

