Γλυκά Νερά: Ναρκέμπορος έβαζε ανήλικους να κάνουν τα «βαποράκια» – Θύμα ξυλοδαρμού ένας 16χρονος μέλος συμμορίας

Θύμα ξυλοδαρμού, απειλής και αρπαγής έπεσε ένας 16χρονος στα Γλυκά Νερά, τον οποίο «επιστράτευσε» ένας 20χρονος αρχηγός συμμορίας προκειμένου να πουλήσει ναρκωτικά εκ μέρους του και να του επιστρέψει την χρηματική αμοιβή.

Ο ανήλικος έσπευσε Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής και έκανε καταγγελία για αρπαγή και ξυλοδαρμό από τον σε βάρος του 20χρονου «εγκέφαλο» της συμμορίας και ναρκέμπορο αλλά και τους συνεργούς του στα Γλυκά Νερά.

Ο 16χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως τα μέλη της συμμορίας είχαν προσεγγίσει τον ίδιο και άλλους ανήλικους και τον εξανάγκασαν να πουλήσει ποσότητα κάνναβης που του έδωσαν και τον έβαλαν να τους επιστρέψει τα χρήματα από τις πωλήσεις.

Εκείνος όπως ανέφερε δεν ήθελε να προβεί στην πώληση και πέταξε την ποσότητα κάνναβης, ωστόσο τα μέλη της συμμορίας του ζητούσαν τα χρήματα και αφού δεν την έλαβαν, προχώρησαν στην αρπαγή του.

Για τον 20χρονο «εγκέφαλο» έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς στις Αρχές ήταν γνωστός και για άλλες παράνομες πράξεις, ενώ ως προς το θύμα πιστεύουν ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν «στρατολογήσει» και άλλους ανήλικους, βάζοντάς τους να διακινούν για εκείνους ποσότητες κάνναβης σε ανήλικους.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, όπως το διηγήθηκε στους αστυνομικούς το 16χρονο θύμα, αρχικά ο 20χρονος τον προσέγγισε στα μέσα του Οκτωβρίου και του έδωσε μισό κιλό κάνναβη για να το πουλήσει και να του δώσει τα χρήματα εντός 15 ημερών.

Εκείνος δέχτηκε και αφού πήρε την σακούλα με τα ναρκωτικά, κατά δήλωσή του, επειδή φοβήθηκε, την πέταξε σε ένα κάδο απορριμμάτων. Μετά από μία εβδομάδα ο διακινητής ζήτησε από τον ανήλικο μέρος από τα χρήματα, που στο σύνολό τους ήταν 2.000 ευρώ το οποίο και έδωσε.

Στις 9 Νοεμβρίου ο διακινητής επικοινώνησε εκ νέου με τον ανήλικο και του ζήτησε και το υπόλοιπο ποσό. Όπως ανέφερε ο 16χρονος στους αστυνομικούς, βρέθηκαν σε μία καφετέρια στην περιοχή των Γλυκών Νερών μαζί με ένα ακόμη άτομο που είχε μαζί του ο έμπορος.

Ο ανήλικος του είπε ότι θα του δανείσει το ποσό ένας φίλος του και μαζί πήγαν στο σπίτι του φίλου του, πλην όμως εκείνος έλειπε. Μετά από λίγο πήγαν σε άλλο σημείο όπου ανέμενε το θύμα ο φίλος του. Εκεί ο διακινητής χτύπησε τον φίλο του ανήλικου και πήγαν μαζί στη περιοχή του ΚΑΤ όπου του έδωσε 1.000 ευρώ που «σήκωσε» από ΑΤΜ και άλλα 100 ευρώ, ενώ μετέφερε στον συνεργό του δράστη μέσω IRIS ακόμη 500 ευρώ.

Στη συνέχεια, άφησαν τον φίλο του 16χρονου στο σπίτι του ενώ κατά την διαδρομή χτυπούσαν διαρκώς το θύμα. Ύστερα μετέβησαν με το αυτοκίνητο σε σημείο όπου οι δράστες παρέδωσαν τα χρήματα σε κάποιον τρίτο και οδήγησαν το θύμα στην περιοχή της Μπαλάνας, όπου τον άφησαν.

Το θύμα κάλεσε τον πατέρα του, ο οποίος πήγε, τον παρέλαβε και μετέβησαν μαζί στο Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας όπου και κατέθεσαν μήνυση για αρπαγή, απειλή και σωματικές βλάβες στους δράστες, με τις Αρχές να αναζητούν τον 20χρονο και τους συνεργούς του για να τους συλλάβουν.