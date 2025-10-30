Γλυκά Νερά: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου, νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

Τη ζωή του έχασε ένα.ς οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30.10.2025) στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Τη μηχανή που οδηγούσε ο 23χρονος ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε σε νησίδα στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, περίπου 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Ο 23χρονος είχε φύγει από τον Γέρακα με προορισμό στην Παιανία και παραμένει άγνωστος ο λόγος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Ο οδηγός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.