Γκάζι: Η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο που κατέρρευσε η 16χρονη – «Βρέθηκε χωρίς πνοή και σφυγμό»

Θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης που βρέθηκε έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνονται το ασθενοφόρο που φτάνει στο σημείο που κατέρρευσε η 16χρονη που είχε βγει από το μαγαζί στο Γκάζι.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ που έκανε ΚΑΡΠΑ στο άτυχο κορίτσι όμως δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έτσι την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όμως οι γιατροί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να διαπιστώσουν τον θάνατό της.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ στο iatropedia.gr στις «1.50 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ ξημερώματα Κυριακής για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18 στο Γκάζι.

Έξω από club μας είπαν. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα σε 7 λεπτά. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό. Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς τελικά το κορίτσι δεν τα κατάφερε».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως : «Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν σίγουρα αν βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ ή μεταφέρθηκε εκεί από αλλού. Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», πάντως διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στις 2.32.

Ήταν απλοϊκή και άσφυγμη (σ.σ. χωρίς αναπνοή και σφυγμό).

Έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανή η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις».



Το ΕΚΑΒ παρέλαβε ακόμη τρία άτομα από το σημείο

Την εν λόγω νύχτα και στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει ακόμη τρία άτομα σε κατάσταση μέθης και λιποθυμίας.

Τα άτομα ήταν ενήλικα και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το κορίτσι.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την 16χρονη να έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο μαγαζί, με αποτέλεσμα να έχουν κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια ώστε να διερευνηθεί τι έχει συμβεί.

Παράλληλα διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

