Γκάζι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Στο ίδιο μαγαζί είχε ξυλοκοπηθεί άγρια αστυνομικός

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν στην υπόθεση της 16χρονης που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι σχετικά με το πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει αλλά και τι άλλο θα μπορούσε να της στοιχίσει τη ζωή.

Η 16χρονη κοπέλα, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και ανεξήγητα αφού κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή (19.10.2025) βυθίζοντας την οικογένεια και τους φίλους της στο πένθος.

Νέες μαρτυρίες και καταθέσεις ερευνώνται για να λυθεί το μυστήριο του θανάτου της άτυχης κοπέλας.

«Δεν γνωρίζω αν ήταν από αλκοόλ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από μία γειτόνισσα εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Κι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο», δήλωσε ο πατέρας της στο MEGA.

Την μοιραία νύχτα η 16χρονη και η παρέα της ξεκίνησε από σπίτι φίλης της στην Καλλιθέα, πήραν από κάβα ένα μπουκάλι βότκα και το ήπιαν σε ένα πάρκο.

«Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο club. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά είπε ότι δεν αισθάνθηκε καλά και βγήκαμε έξω και έπεσε κάτω μπροστά στην είσοδο μίας πολυκατοικίας», δήλωσαν οι φίλοι της.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘’Σ’ αγαπώ’’ προς εμάς», αποκάλυψε άλλη φίλη της 16χρονης.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Η κοπέλα φάνηκε θλιμμένη όταν έκατσε μπροστά στην είσοδο. Εκεί όταν έπεσε κι έχασε τις αισθήσεις της χτύπησε το κεφάλι της πίσω στο τζάμι της εισόδου. Ακούστηκαν φωνές».

Τα ερωτήματα σχετίζονται με το τι προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα στη νεαρή και της στοίχισε τη ζωή.

«Το πνευμονικό οίδημα υπό συνθήκες μπορεί να συνδεθεί με κατανάλωση αλκοόλ και φυσικά με κατανάλωση νοθευμένων ποτών», ανέφερε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Το ίδιο βράδυ, στην ίδια περιοχή, 20χρονη καταγγέλλει ότι με μόνο ένα ποτό έχασε τις αισθήσεις της. «Εγώ πραγματικά, ήπια μόνο ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη. Βότκα με ένα ενεργειακό ποτό, διασκεδάζαμε αλλά κάποια στιγμή, πρώτα βγήκε η άλλη κοπέλα την οποία μετά στάλθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ήταν καλά και μετά και το παιδί το άλλο από την παρέα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Το «μπαλάκι» των ευθυνών και το κλείσιμο του κλαμπ

Μετά τον θάνατο της κοπέλας, ξεκίνησε ένα μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στην αστυνομία και τους υγειονομικούς.

«Μιλώντας με τον αξιωματικό υπηρεσίας μας λέει ότι δεν δέχθηκε κανένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε ο ίδιος με το νοσοκομείο, για άλλους ασθενείς που υπήρχαν κάποια θέματα το ίδιο βράδυ», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Προφανώς πήρε το τοπικό τμήμα γιατί έτσι γίνεται. Μερικές φορές κάποια νοσοκομεία μπορεί να πάρουν και το 100. Ενημέρωσαν το τοπικό τμήμα, πήραν τηλέφωνο», ανέφερε σχετικά η Ματίνα Παγώνη.

«Δε θα μπορούσε να τον παραπέμψει αλλού τον γιατρό αν καλούσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος επειδή ακριβώς το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας», πρόσθεσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 24.10.2025, κοινοποιήθηκε από την αστυνομία προς τον δήμο Αθηναίων η απόφαση για τη σφράγιση του club, που διασκέδαζε η 16χρονη πριν πεθάνει.

Οι Αρχές από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει- όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες- διαπίστωσαν πως το κλαμπ στο Γκάζι διέθετε σε ανήλικους αλκοόλ. Επιπλέον, έχουν ζητήσει να ενημερωθούν επίσημα από το ΕΚΑΒ για τον αριθμό των περιστατικών που κατέληξαν στο νοσοκομείο από τη συγκεκριμένη περιοχή εκείνο το βράδυ, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές παιδιών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το συγκεκριμένο μαγαζί και συγκεκριμένα, το προηγούμενο βράδυ είχαν μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ ακόμη τρία άτομα.

Φως στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο ίδιο μαγαζί είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού αστυνομικός

Όπως αποκάλυψε στο Mega ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το εν λόγω μαγαζί είχε απασχολήσει ξανά κατά το παρελθόν τις αρχές, καθώς στις 12 Μαρτίου του 2023 ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες, υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλαμπ.

Αφορμή για τον ξυλοδαρμό, φαίνεται να ήταν η επιθυμία του αστυνομικού που με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι. Τότε κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από το μαγαζί, λείπουν οι κάμερες με τις αρχές να εικάζουν ότι πίσω από αυτό κρύβεται ότι δεν θέλουν να ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά.