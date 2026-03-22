Γιώργος Τσαγκαράκης: Ο Κύπριος βυζαντινολόγος που ξεσκέπασε την απάτη με τα πλαστά έργα τέχνης – Όλα όσα βρέθηκαν στην γκαλερί

Ο Kύπριος βυζαντινολόγος, τα δύο mail, τα 314 πλαστά έργα, τα 7 γνήσια, οι εικόνες και το σπάνιο Ευαγγέλιο αποτελούν τα κομμάτια που παζλ που κατάφεραν να ενώσουν οι αναλυτές του ελληνικού FBI και να αποκαλύψουν τη δράση του 63χρονου γκαλερίστα από το Κολωνάκι Γιώργου Τσαγκαράκη.

Μάλιστα ο βυζαντινολόγος όταν είδε την εκπομπή του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη με το Ευαγγέλιο του 1745, εξακρίβωσε ότι είναι γνήσιο και αμέσως επικοινώνησε με τις αρχές.

Μέχρι στιγμής δύο αγοραστές πινάκων από τη συγκεκριμένη γκαλερί τηλεφώνησαν στην Αστυνομία και ενημέρωσαν για την απάτη, άλλοι δύο έστειλαν ανάλογα mail, ενώ δεκάδες άλλοι τηλεφωνούν και ζητούν από τους αστυνομικούς περισσότερες πληροφορίες.

Το χρονικό της εξιχνίασης

Σύμφωνα με τις αναφορές της ΕΛΑΣ: Στις 24 Φεβρουαρίου περιήλθε στην Ασφάλεια καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης, κατά το οποίο επισυνάπτονταν φωτογραφίες, που απεικόνιζαν πίνακες γνωστών ζωγράφων από στιγμιότυπα τηλεοπτικών δημοπρασιών της «GALERIE TSANGARAKIS», με αναφορά σε διαδικτυακούς συνδέσμους, οι οποίοι παρέπεμπαν σε διατιθέμενους πίνακες προς πώληση, μέσω δημοπρασιών της «GALERIE TSANGARAKIS».

Λίγες ημέρες αργότερα στις 6 Μαρτίου περιήλθε έτερη επώνυμη καταγγελία αναφορικά με τηλεοπτική δημοπρασία της «GALERIE TSANGARAKIS», κατά την οποία εκτίθεντο προς πώληση έργα καταφανώς πλαστά. Την 11-03-2026 ο εποπτεύων την Υπηρεσία Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, παρήγγειλε τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, προς διακρίβωση των καταγγελλομένων με ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Τέλος στις 19-3-2026 περιήλθαν καταγγελίες από Κύπριο Βυζαντινολόγο και από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, αναφορικά με Ευαγγέλιο του 1745, που εκτέθηκε και διατέθηκε προς πώληση με παρουσιαστή τον Τσαγκαράκη Γεώργιο, με δηλωμένη τιμή εκτίμησης οχτώ με δώδεκα χιλιάδες ευρώ. Καθώς, ανέφερε ότι επ’ αυτού διενεργήθηκε μελέτη με τη βοήθεια ειδικών, καταλήγοντας ότι πρόκειται για συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.

Από την αρχική έρευνα που διενεργήθηκε, διακριβώθηκε ότι από την «GALERIE TSANGARAKIS» πραγματοποιούνται εκπομπές με τηλεοπτικές δημοπρατήσεις, οι οποίες μεταδίδονται καθημερινά και ζωντανά από τηλεοπτικά κανάλια σε Ελλάδα και Κύπρο και μέσω της πλατφόρμας YouTube στο κανάλι «Galerie Tsangarakis (GT Tsangarakis)», όπου εν συνεχεία παραμένουν αναρτημένες.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι ο Τσαγκαράκης Γεώργιος ήταν ο παρουσιαστής των τηλεοπτικών δημοπρασιών που αντιστοιχούνται από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς συνδέσμους και διαχειριστής της εταιρείας. Μέχρι την έως τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, καταδεικνύεται ότι από μη προσδιορισμένο χρόνο, αλλά τουλάχιστον από την 2-9-2025, κατείχε και εξέθετε προς πώληση είτε μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, είτε μέσω διαδικτυακού καταστήματος, κυρίως πλαστά έργα τέχνης αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αλλά και μνημεία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

​Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε στην γκαλερί

Προς εκτέλεση της παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αλλά πλέον και με τον κίνδυνο απώλειας, κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 20-03-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία διενεργήθηκαν παρουσία Δικαστικών Λειτουργών κατ’ οίκον έρευνες σε οικίες, σε αποθήκες, οχήματα και καταστήματα κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 321 έργα τέχνης

• Τέσσερις ξύλινες αρχαίες Ιερές εικόνες.

• Ένα Ιερό Ευαγγέλιο

• Τρεις αμφορείς πιθανών βυζαντινής περιόδου.

• Μία οινοχόη βυζαντινής περιόδου.

• Ένας πίθος βυζαντινής περιόδου.

• Το χρηματικό ποσό των 226.760 ευρώ και 32.607 δολάρια

• διάφορα έγγραφα

• Ένα περίστροφο μετά της αδείας κατοχής πυροβόλου όπλου και οπλοφορίας.

• Σαράντα πέντε φυσίγγια.

• Τρείς μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια μιας εκ των ανωτέρω έρευνών, προσέγγισε στο σημείο η 52χρονη υπάλληλος, η οποία έφερε στην κατοχή της το Ιερό Ευαγγέλιο που είχε παρουσιάσει σε δημοπρασία μέσω της εκπομπής του ο Τσαγκαράκης Γεώργιος, το οποίο εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 4858/2021.

Κλήθηκε ιστορικός τέχνης και προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, η οποία γνωμάτευσε ότι τα κατασχεθέντα έργα τέχνης είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστά έργα των αναγνωρισμένων Ελλήνων ζωγράφων Παρθένη και Θεόφιλου, έργα των οποίων έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περαιτέρω, στην Υπηρεσία προσήλθε και αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία αφού εξέτασε τις ανωτέρω κατασχεθείσες αρχαιότητες, γνωμάτευσε ότι οι τέσσερις θρησκευτικές εικόνες, το Ευαγγέλιο και τρία αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ενώ δύο αρχαιότητες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι τρεις από τις ανωτέρω Θρησκευτικές εικόνες αναγνωρίστηκαν από την Αρχαιολόγο ως αντικείμενα που εκτέθηκαν προς δημοπρασία».