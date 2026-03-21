Γιώργος Τσαγκαράκης: Μόνο 7 ήταν τα γνήσια έργα στη γκαλερί – Κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ, συνελήφθη υπάλληλός του

Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την γκαλερί στο Κολωνάκι και τα πλαστά έργα τέχνης που φιλοξενούσε και πουλούσε ως γνήσια σε ανυποψίαστους πελάτες.

Μετά από έρευνα που έγινε στην γκαλερί στο Κολωνάκι βρέθηκαν μόνο επτά γνήσια έργα. Τα υπόλοιπα που εντοπίστηκαν, τα οποία υπολογίζονται πάνω από 300 είναι πλαστά με το ελληνικό FBI να συνεχίζει να ψάχνει την υπόθεση.

Μαζί με το γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη συνελήφθη και μια γυναίκα υπάλληλός του. Είναι αυτή που έκρυψε το ευαγγέλιο του 1745 και που ο ίδιος διαφήμιζε μέσα από την εκπομπή του. Της το έδωσε ο ίδιος προκειμένου να το κρύψει όταν αντιλήφθηκε ότι η αστυνομία έχει αρχίσει να τον ψάχνει. Στην γκαλερί κατασχέθηκαν πέρα από τα πλαστά έργα τέχνης και 190.000 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν κάποια άτομα παρείχαν πληροφορίες στις Αρχές, έχοντας υποψίες ότι τα έργα που παρουσίαζε ο γκαλερίστας σε εκθέσεις και δημοπρασίες δεν ήταν γνήσια. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι πρόκειται πιθανότατα για απομιμήσεις και προχώρησαν σε ενημέρωση της ΔΑΟΕ. Η έρευνα πήρε καθοριστική τροπή ύστερα από την εμφάνιση ενός βίντεο, στο οποίο καταγραφόταν ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745 που είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Οι έρευνες του ελληνικού FBI, ξεκίνησαν πριν από περίπου δυο μήνες όταν έφθασαν οι πρώτες καταγγελίες στα γραφεία των αξιωματικών για τη διάθεση και γνησιότητα των πινάκων από τις γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, αρκετοί ήταν αυτοί που επικοινώνησαν με την Ασφάλεια, ζητώντας λεπτομέρειες για τους πίνακες που οι ίδιοι αγόρασαν έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να δουν αν έχουν πέσει θύματα απάτης. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο, έχουν μπει και οι περίπου 190.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος.

