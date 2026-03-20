Γιώργος Τσαγκαράκης: Ερευνούν το «δρόμο» του χρήματος μετά τη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα για το Ευαγγέλιο και τους 300 πλαστούς πίνακες – Η ανακοίνωση από τη γκαλερί

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, συνελήφθη μετά την έφοδο που έγινε σε αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, την Παρασκευή (20/3/26) με αφορμή ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα και το οποίο ο ίδιος προσπάθησε να πουλήσει.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον Γιώργο Τσαγκαράκη ρωστόσο, προέκυψαν και άλλα ευρήματα και συγκεκριμένα, περισσότεροι από 300 πλαστοί πίνακες και τουλάχιστον 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Δείτε τον γνωστό γκαλερίστα, να διαφημίζει το Ευαγγέλιο μέσα από την εκπομπή του. Ένα βίντεο που ουσιαστικά «άνοιξε» την έρευνα:



Το απόγευμα, η γκαλερί έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι ανήκουν στην προσωπική συλλογή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Πού κατευθύνονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Τώρα οι έρευνες της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες κινούνται σε δύο άξονες:

Αρχικά ψάχνουν να βρουν πού βρήκε τα έργα ο Γιώργος Τσαγκαράκης, αν αλλά και ως τι θα τα πουλούσε. Ως γνήσια δηλαδή ή ως αντίγραφα.

Το δεύτερο που ερευνούν αξιωματικοί, είναι αν όλα αυτά τα χρήματα που βρέθηκαν, δικαιολογούνται από τις επαγγελματικές δραστηρίοτητες του γκαλερίστα και φυσικά αν είναι δηλωμένα.

Οι αρχές θα ακολουθήσουν το δρόμο του χρήματος για την εξέλιξη της έρευνας ενώ αναμένεται να ζητηθεί και άρση τραπεζικών λογαριασμών.

Τέλος, οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με πελάτες του γκαλερίστα για να τους ρωτήσουν ως τι έχουν αγοράσει έργα από αυτόν (γνήσια ή αντίγραφα) και με πόσα χρήματα.

