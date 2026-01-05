Γιώργος Παπαδάκης: Το καλύτερο ρεπορτάζ που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν ο γάμος μου με την Τίνα Παπαδέλη

Γιώργος Παπαδάκης και Τίνα Παπαδέλη απέκτησαν μαζί δύο γιους, με τον παρουσιαστή να επαναλαμβάνει σε συνεντεύξεις του, πως υπήρξε η γυναίκα της ζωής του. Η διαφορά ηλικίας δεν επηρέασε τη σχέση τους. Τα 14 χρόνια που τους χώριζαν, δεν στάθηκαν ποτέ εμπόδιο στον γάμο τους. Γνωρίστηκαν στον ΑΝΤ1 και τα επόμενα χρόνια παντρεύτηκαν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μιλήσει με τα καλύτερα χρόνια για την Τίνα Παπαδέλη, μέσα από συνεντεύξεις του, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του. Εκείνη είχε εξομολογηθεί πως τον θαύμαζε. Πριν από λίγους μήνες, σκέφτονταν πως θα είχε περισσότερο χρόνο μαζί. Πως θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ταξίδια και να γνωρίσουν μέρη που δεν είχαν προλάβει μέχρι σήμερα.

«Τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο: Για μένα είναι πολύ σημαντικό κι είναι μάθημα ζωής, είναι η αφοσίωση, δηλαδή η αφοσίωση του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή όπως την έκανε την πρώτη μέρα. Το δεύτερο είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί ποτέ οικονομικά με οποιονδήποτε. Και το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα ότι ήταν άδικο.

Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα. Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μη γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα αν προλαβαίναμε, και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα», πρόσθεσε η σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη.

«Ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή του. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει αρκετό καιρό πριν. Το Καλημέρα Ελλάδα είναι το τέταρτο παιδί του. Μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αυτός ο κύκλος κλείνει».

«Το καλύτερο ρεπορτάζ που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν ο γάμος μου με την Τίνα και τα παιδιά μας», ανέφερε τότε ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω κορίτσι αλλά έχω το κοριτσάκι μου, την γυναίκα μου» είπε προ μηνών ο Γιώργος Παπαδάκης αναφερόμενος στην σύζυγό του.

Από τον πρώτο του γάμο ο οικοδεσπότης του «Καλημέρα Ελλάδα» έχει αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον είχε κάνει δύο φορές παππού.