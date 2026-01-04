Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του παρουσιαστή στο Κολωνάκι τον Οκτώβριο του 2025

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε καταγραφεί στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε τον Οκτώβριο του 2025. Με γυαλιά ηλίου, πουκάμισο και τζιν παντελόνι, ο παρουσιαστής κοίταξε τον φωτογραφικό φακό και συνέχισε για τον προορισμό του.

Το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026), ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Η θλιβερή είδηση σκόρπισε θλίψη στον ΑΝΤ1 και στον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε και από το κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Κούρο να αναφέρει: «Η οικογένεια του ΑΝΤ1 βυθίστηκε στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του επί 33 χρόνια πατριάρχη την πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1» στέλνοντας παράλληλα τα θερμά συλλυπητήρια όλου του καναλιού στην οικογένειά του και παρουσιάζοντας το πλούσιο βιογραφικό του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης εντοπιζόταν από το φωτογραφικό πρακτορείο NDP στο Κολωνάκι. Ο εμβληματικός παρουσιαστής ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Πολλοί και σε εκείνη τη βόλτα, είχαν σταματήσει για να του μιλήσουν και να τον χαιρετήσουν.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου του 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε για τελευταία φορά ως παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα». Συγκινημένος στο πλατό του ΑΝΤ1 και περιστοιχισμένος από στενούς συνεργάτες του, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές που τον τίμησαν διαχρονικά.

Λίγες μέρες αργότερα παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε για την οικογένεια και τη σύζυγό του. «Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω κορίτσι αλλά έχω το κοριτσάκι μου, την γυναίκα μου» είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης, αναφερόμενος στην σύζυγό του.