Γιώργος Ξυλούρης: Ο «Φραπές» μιλά για την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Θα πάω με φορτωτή με στοιχεία και πολλοί θα τρέχουν μετά»

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές» που φέρεται να εμπλέκεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλά για πρώτη φορά σχετικά με την εξεταστική επιτροπή της Βουλής και όλα όσα του αποδίδονται.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος ως Φραπές, έχει φέρει πολλές φορές την κόντρα μέσα στη Βουλή, ιδιαίτερα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να ζητά την παραπομπή του στη δικαιοσύνη και την αντιπολίτευση να επιδιώκει τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δε θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία.Θα μιλήσω για όλους! Για όλους! Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε μαραθώνιο», είπε σε φιλικό πρόσωπο, όπως μεταδόθηκε από το Open.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ που βρισκόταν στο πάνελ και είπε: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν δέχεται τη βίαιη προσαγωγή. Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση με τόσο μεγάλη σιγουριά ότι δεν πρόκειται να έρθει δε συμβαίνει.»