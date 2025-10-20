Γιώργος Μαζωνάκης: O Mπάμπης Λυκούδης νέος δικηγόρος του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρήκε τον διάδοχο του Γιώργου Μερκουλίδη ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή του από το πλευρό του γνωστού τραγουδιστή.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «To Πρωινό», ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι πλέον πελάτης του Χαράλαμπου Λυκούδη. Σε αυτό, έπαιξε ρόλο η αποχώρηση του καλλιτέχνη από τα νυχτερινά μαγαζιά του επιχειρηματία, με τους δυο άνδρες να μην έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία, ωστόσο όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ αυτό δεν θα αργήσει.

Μάλιστα, στον αέρα της εκπομπής του ANT1 αναφέρθηκε, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλει να αλλάξει όλους τους ανθρώπους που είχε στο στενό του περιβάλλον, όπως λογιστές, αλλά και άτομα που έχουν στην κατοχή τους προσωπικά στοιχεία του ίδιου!

«Εγκαταλείποντας το στρατόπεδο της νύχτας του επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου, του οποίου είναι δικηγόρος ο κ. Μερκουλίδης, πάει σε ένα άλλο στρατόπεδο, αυτό του κ. Ματσίκα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

Υπενθυμίζεται, πως ο Μπάμπης Λυκούδης είναι και δικηγόρος του ενός από τους δυο κατηγορουμένους στην υπόθεση με την δολοφονία στην Φυνικούντα.