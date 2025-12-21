Γιώργος Μαζωνάκης: Το αδιαχώρητο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται – «Τον έχουν τρελάνει» λέει ο επιχειρηματίας Βασίλης Γκόγκος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και το Σάββατο (20-12-2025), αποζημίωσε για δεύτερη μέρα τους θαυμαστές του. Το κατάστημα ήταν κατάμεστο και δημιουργήθηκαν ουρές δυο ώρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Ο τραγουδιστής έδειχνε στην πίστα γεμάτος από ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά την ώρα που ο επιχειρηματίας και πρώην συνεργάτης του καλλιτέχνη, Βασίλης Γκόγκος, παίρνει θέση για την πολυσυζητημένη υπόθεση.

Ο επιχειρηματίας τονίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά του χώρου». Πιστεύει πως έχει μπει στο στόχαστρο και τα όσα ακούγονται για εκείνον, επιβαρύνουν την ψυχολογία του. Ο καλλιτέχνης πάντως «επιστρατεύει» την εμπειρία, την κλάση και την ψυχραιμία του και πάνω στην πίστα, δεν αφήνει να φανεί τίποτα από όλα όσα τον απασχολούν το τελευταίο διάστημα.

«Ποτέ δεν είχε υποπέσει κάτι αντίστοιχο στην αντίληψή μου, είναι εξαίρετο παιδί και φοβερός συνεργάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Γκόγκος. Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας και πρώην συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την έκταση που έχει πάρει η υπόθεση, κάνοντας λόγο για έναν άδικο πόλεμο στο πρόσωπο του καλλιτέχνη.

«Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα με αυτό το παιδί, τον έχουν τρελάνει. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί τον πολεμάνε τόσο πολύ», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση.

«Είναι απ’ τα καλύτερα παιδιά, επαγγελματίας άψογος στη δουλειά του και στο καμαρίνι, σε όλα του. Απ’ ό,τι έχω δουλέψει εγώ μαζί του και από την εμπειρία που έχω», συμπλήρωσε, ενώ σχολίασε και τον ισχυρισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ότι επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου βρίσκεται πίσω από τη μήνυση, ξεκαθαρίζοντας τη δική του θέση πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο.

«Αυτός ο πόλεμος που γίνεται στο πρόσωπό του νομίζω πως είναι άδικος από όλες τις μεριές. Δεν νομίζω πως επιχειρηματίες άλλοι του κάνουν αυτό το πράγμα», σημείωσε. Κλείνοντας, ο Βασίλης Γκόγκος ανέφερε πως: «Όταν ένας καλλιτέχνης δεν θέλει να δουλέψει σε έναν επιχειρηματία, όλα καλά, θα δουλέψει κάποια άλλη στιγμή. Έχω δουλέψει πολλές φορές με τον Γιώργο και αύριο θα συνεργαστεί και με κάποιον άλλον».

Το βράδυ του Σαββάτου, δεν έπεφτε καρφίτσα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο τραγουδιστής έμεινε περισσότερη ώρα στην πίστα και τραγούδησε περισσότερο. Το ενδιαφέρον για κρατήσεις τις επόμενες μέρες είναι έντονο και αναμένεται να μην υπάρχει τραπέζι ούτε για δείγμα, μέσα στις γιορτές.

Υπενθυμίζεται πως η αντιπαράθεση του τραγουδιστή με τον επιχειρηματία – ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου μαίνεται τις τελευταίες μέρες. Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει πως ο καλλιτέχνης του οφείλει ένα ποσό κοντά στα 200.000 ευρώ. Κάτι που ο καλλιτέχνης δεν δέχεται.

Όπως είπε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μόνη οφειλή που αναγνωρίζει ο πελάτης του, είναι «τα έξοδα περπτέρου» επειδή όπως είπε κάποιες φορές, ο επιχειρηματίας του είχε αγοράσει τσιγάρα.