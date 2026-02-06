Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτόπτης μάρτυρας καταθέτει σήμερα για τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της μήνυσης που έκανε ο Στέφανος Παπαδόπουλος στον Γιώργο Μαζωνάκη και σήμερα, Παρασκευή (06.02.2026), ένα πρόσωπο – κλειδί αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού για να πει όσα είδε και άκουσε στο καμαρίνι του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατηγορείται από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για ανήθικες προτάσεις το διάσημα που συνεργάζονταν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», ο μάρτυρας που καταθέτει είναι φίλος του μηνυτή και δεν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο. Η κατάθεσή του θεωρείται σημαντική διότι φέρεται να υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των γεγονότων.

«Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό ο μάρτυρας “κλειδί”, για να καταθέσει σχετικά με τα όσα γνωρίζει για την μήνυση που έχει υποβάλει ο Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν τον αποκαλούμε τυχαία πρόσωπο “κλειδί”, είναι ο άνθρωπος, είναι ο πιο σημαντικός μάρτυρας που επρόκειτο να καταθέσει γι’ αυτή λοιπόν την υπόθεση.

Πρόκειται για έναν φίλο του Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος σύμφωνα με το περιεχόμενο της μηνύσεως βρέθηκε το βράδυ της 20ης Μαρτίου 2025 στο Fever, και συγκεκριμένα μέσα στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν ο Στέφανος Παπαδόπουλος φέρεται να δέχθηκε τις ανήθικες προτάσεις αλλά και προτροπή σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Υπήρξε δηλαδή, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, και αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των πιο σοβαρών, θα λέγαμε, περιστατικών που καταγγέλλει ο Στέφανος Παπαδόπουλος. Είναι, τον αποκαλεί λοιπόν φίλο του, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που τον πήρε από το Ελευθέριος Βενιζέλος την ίδια μέρα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, και τον πήγε στο Fever, όταν και αμφότεροι, τόσο ο φίλος, ο μάρτυρας δηλαδή, όσο και ο Στέφανος Παπαδόπουλος γνώρισαν από κοντά τον Γιώργο Μαζωνάκη και το επιτελείο του.

Οπότε είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί να πούμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν είχε αναγραφεί στην αρχική μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας ο ίδιος ήθελε να κρατήσει έτσι, θα λέγαμε, μια απόσταση, μια ουδέτερη στάση και να μην πάει να καταθέσει τα όσα γνωρίζει», ανέφερε ο ρεπόρτερ της εκπομπής του MEGA.

Παρόλο που αρχικά δεν είχε προταθεί από τον μηνυτή, καθώς επιθυμούσε να διατηρήσει ουδέτερη στάση και να μην εμπλακεί, το εν λόγω πρόσωπο που ανήκει στο φιλικό περιβάλλον του 21χρονου καλλιτέχνη κλήθηκε αυτεπάγγελτα από τις δικαστικές αρχές, διότι το όνομά του αναφέρεται στο περιεχόμενο της μήνυσης.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι ο μάρτυρας παρέμεινε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη και μετά την αποχώρηση του Στέφανου Παπαδόπουλου, γεγονός που ενδέχεται να φέρει στο φως και νέα στοιχεία για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Μετά από αυτή την κατάθεση, θα ακολουθήσει η εξέταση κι άλλων μαρτύρων, ενώ αναμένεται σε επόμενο στάδιο να κληθεί και ο Γιώργος Μαζωνάκης για να πει τη δική του αλήθεια.