Γιώργος Μαζωνάκης: «Αναγνωρίζω μόνο τα έξοδα περιπτέρου» λέει ο τραγουδιστής για τις οικονομικές απαιτήσεις του επιχειρηματία

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για τις εξελίξεις και το παρασκήνιο στην πολυσυζητημένη υπόθεση. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Δεν χρωστάει τα χρήματα που διεκδικεί ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. «Είναι πεντακάθαρος και δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη» είπε ο ποινικολόγος για τον πελάτη του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης του είπε προ ημερών πως αναγνωρίζει ότι οφείλει χρήματα στον επιχειρηματία μόνο για «έξοδα περιπτέρου» επειδή όπως ανέφερε στον Χαράλαμπο Λυκούδη, κάποιες φορές του είχε φέρει τσιγάρα. «Δεν φοβάται τίποτα, αν και είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα. Έχει τη συνείδησή του ήσυχη γιατί δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά που του καταλογίζονται» πρόσθεσε ο ποινικολόγος.

«Ένας άνθρωπος που κατηγορείται για μια πράξη για την οποία δεν είναι υπεύθυνος, μπορεί να μην είναι στενοχωρημένος; Δεν μπορεί. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έκανε την πιο επιτυχημένη και αποθεωτική πρεμιέρα της ζωής του» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Θα ανταλλάξουμε εξώδικα και θα κρίνει στο τέλος η ελληνική δικαιοσύνη. Ο πυρήνας του εκβιασμού είναι ότι του ζητούν χρήματα που δεν οφείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το μόνο χρέος που αναγνωρίζω είναι από περίπτερα για τσιγάρα» πρόσθεσε ο ποινικολόγος.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο δικηγόρος του τραγουδιστή αναφέρθηκε και στον ισχυρισμό του καταγγέλλοντος περί πρότασης για σεξουαλική συνεύρεση, ξεκαθαρίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης το αρνείται κατηγορηματικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν υπήρξε κάποια τέτοια προσέγγιση, δεν συνδέεται με την επαγγελματική τους σχέση.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας και μαρτυρίες που, κατά την υπεράσπιση, δείχνουν ότι υπήρξε επαγγελματικό κάλεσμα για εργασία ενόψει της έναρξης εμφανίσεων, με την πλευρά του τραγουδιστή να θέτει και το ζήτημα του χρονικού της καταγγελίας, λίγο πριν από την πρεμιέρα.

Όλα αυτά την ώρα που ο Στέφανος Παπαδόπουλος παραχωρούσε συνέντευξη στο OPEN και ξεσπούσε σε κλάματα, κατά τις περιγραφές του, για την υπόθεση που κατήγγειλε.