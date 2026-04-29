Γιώργος Καλλιακμάνης: «Ο 89χρονος ξέχασε στο ταξί βαλίτσα με 3000 ευρώ» – Το περίστροφο και το εισιτήριο για την Ιταλία

Λεπτομέρειες δίνει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για τη σύλληψη στην Πάτρα, του 89χρονου πιστολέρο του ΕΦΚΑ και του Εφετείου, που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης 28.04.2026 και άφησε πίσω του 5 τραυματίες.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου στην Πάτρα όπου προσπάθησε να βρει καταφύγιο πριν τη διαφυγή του ο ηλικιωμένος, τον αναγνώρισε και ενημέρωσε φίλο του αστυνομικό που υπηρετεί στην υπηρεσία της πόλης.

Ο ηλικιωμένος άντρας έφυγε με ταξί και τελικά εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι (28.04.2026) δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας, και είχε πάνω του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο, λίγο πριν φύγει με πλοίο στην Ιταλία.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο newsit.gr ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο ηλικιωμένος «είπε στους αστυνομικούς ότι όταν πήρε το πρώτο ταξί για να πάει στη Λουκάρεως είχε μια βαλίτσα με 3000 ευρώ και μέσα στον πανικό του την ξέχασε στο ταξί. Μετά πήρε ταξί για την Πάτρα και πήγε στο ξενοδοχείο για να κλείσει δωμάτιο. Ο αστυνομικός που τον συνέλαβε είδε αμέσως ότι είχε στην μασχάλη του μια θήκη με ένα περίστροφο γεμάτο με 6 σφαίρες και στην τσέπη ακόμη δέκα σφαίρες. Είπε ότι είχε πρόβλημα με τον ΕΦΚΑ και είχε και ένα απόκομμα από εφημερίδα που είχε γράψει κάτι πράγματα και έλεγε στους αστυνομικούς να το διαβάσουν και είχε και ένα εισιτήριο για Ιταλία».

Εδώ και ένα χρόνο, φαίνεται πως σχεδίαζε το «ματωμένο» σκηνικό και τη μετέπειτα μεγάλη «απόδραση» στην Ιταλία, ο ηλικιωμένος «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηλικιωμένος σκόρπισε τον τρόμο στην Αθήνα, με πυροβολισμούς σε κτίρια του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο αφήνοντας πίσω του 5 τραυματίες. Μετά τα περιστατικά, διέφυγε από την πρωτεύουσα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι άντρες της ΕΛΑΣ, αφού έβαλαν τον ηλικιωμένο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, στο περιπολικό, αμέσως τον οδήγησαν στο Μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας και στη συνέχεια, ο 89χρονος άντρας μεταφέρεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.

