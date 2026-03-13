Για απάτες πολλών χιλιάδων ευρώ, τοκογλυφίες, όπλα και απειλές κατηγορούνται τα 4 αδέρφια Ρομά – «Μου πούλησαν λίρες και πήρα 20λεπτα»

Δεν χωράει ανθρώπινος νους το μέγεθος από τις απάτες που διέπραττε η οικογένεια Ρομά, η οποία «ψάρευε» θύματα και τους αποσπούσε τεράστια χρηματικά ποσά υποσχόμενη ότι θα τους δώσει ράβδους χρυσού και λίρες αξίας χιλιάδων ευρώ.

Απειλές, τοκογλυφίες, δημοπρασίες σε παζάρια και πολλές απάτες είναι κάποια από τα εγκλήματα που χαρακτήριζαν την οικογένεια των Ρομά, οι οποίοι εξαπατούσαν τα θύματά τους με αποτέλεσμα να συλλέγουν χιλιάδες ευρώ. Μέλη οικογένειας που ζούσαν σε έπαυλη και είχαν στην κατοχή τους πολλά πολυτελή αυτοκίνητα. Με το εσωτερικό του σπιτιού τους να είναι διακοσμημένο με χρυσές καρέκλες και πολυθρόνες, είχαν όπλα και εκατοντάδες χρυσές λίρες μέσα σε σακούλες, τις οποίες «έταζαν» στα θύματά τους που τους… «χορηγούσαν» την χλιδάτη ζωή τους.

Είχαν τα supercars λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο που είχαν φτιάξει για ώρες ανάγκης, ενώ δεν δίσταζαν να καταγράφουν εικόνες και βίντεο από τις παρανομίες στους δρόμους όπου έκαναν βόλτες. Στα social media ανέβαζαν μέχρι και βίντεο για να απειλήσουν αντίπαλες οικογένειες Ρομά, σε ένα από τα οποία είχαν κλέψει οστεοφυλάκιο από το κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων, το είχαν τοποθετήσει δίπλα σε λαχανικά και απειλούσαν ότι θα κάνουν σούπα τα κόκαλα του συγγενή της άλλης οικογένειας.

«Πήραν τα οστά των ανθρώπων μας, τα μετακίνησαν 400-500 χιλιόμετρα, τα πήγαν στην Λάρισα και δημοσίευαν στο Tik Tok ότι θα τα μαγειρέψουν και θα τα κάνουν σούπα και θα τα φάνε. Εμείς σαν άνθρωποι αυτό που είδαμε δεν το ξαναζήσαμε και δεν ευχόμαστε να το ζήσουμε. Ούτε να το δούμε στον χειρότερο εχθρό μας.

Αυτό είναι. Δεν υπάρχει λέξη να το κατονομάσουμε κι εμείς. Βγαίνουν κάποιοι κύριοι και εκφοβίζουν και υποστηρίζουν ότι τον νεκρό θα τον κάνουν σούπα. Φανταστείτε τον εαυτό σας, να ήταν ο άνθρωπός σας και να σας λέγανε ότι θα κάνουν τον άνθρωπό σας, μετά από τον θάνατό του, σούπα. Είναι λέξεις απειλητικές, βέβαια. Απειλεί τις οικογένειες των ανθρώπων που πήραν τα οστά τους. Απειλεί τις οικογένειες ότι εντάξει… Είναι οι επόμενοι μάγκες του κόσμου», ανέφερε ο συγγενής του νεκρού.

Έδωσαν 143.000 ευρώ και πήραν πίσω κέρματα των 20 λεπτών

Μια γυναίκα που έπεσε θύμα των απατεώνων, περιέγραψε την δική της εμπειρία. Ανέφερε ότι τα μέλη της οικογένειας, απέσπασε από την ίδια και τον σύζυγό της χρήματα αξίας 43.000 ευρώ, τάζοντάς τους λίρες αξίας 55.000 ευρώ τις οποίες φυσικά… δεν είδαν ποτέ!

«Αποφάσισα να αγοράσω με τον τότε σύζυγό μου λίρες αξίας 55.000 ευρώ από τον κατηγορούμενο. Μας απάντησε ότι οι λίρες είναι πακεταρισμένες σε πακέτα αξίας 200.000 ευρώ και θέλει χρόνο να ξεχωρίσει όσες θέλαμε. Στον ενδιάμεσο ζήτησε κρυφά από τον σύζυγό μου άλλα 45.000 ευρώ και αυτός του τα έδωσε.

Έφυγε και καλά να πάει να φέρει τις λίρες. Του είπε ότι όταν οι τσιγγάνοι δίνουν τα χέρια είναι πάνω από συμβόλαιο. Πήρε τα λεφτά και δεν γύρισε ποτέ. Πήγα με τον πρώην σύζυγό μου σπίτι του. Ήταν φιλικός και έβαλε πάνω στο τραπέζι 5 πλάκες χρυσού αξίας 143.000 ευρώ. Μας πρότεινε να του δώσουμε άλλες 43.000 ευρώ για να μας δώσει τις 5 πλάκες», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ζητήσαμε να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό, αλλά αυτός επέμεινε να κάνουμε την συναλλαγή χέρι χέρι. Άρχισα απεγνωσμένα να ψάχνω τις 43.000 ευρώ. Όταν τις συγκέντρωσα πήγα σπίτι του. Του είπα “Που είναι οι πλάκες χρυσού;”. Μου είπε “Οι λίρες σου είναι εδώ. Δώσε μου τα λεφτά”. Του έδωσα έναν φάκελο με 43.000 ευρώ. Διαπίστωσα ότι πρόκειται για 20λεπτα του ευρώ.

Του είπα «έρχομαι στο σπίτι σου». Μου είπε «Για το καλό σου μην το κάνεις». Έφτασα στο σπίτι του και μου έδειξε το όπλο που είχε στην μέση του και συνέχισε «Αφού σου είπα βρε βλαμμένη μην έρθεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν θα βγεις ζωντανή από εδώ;». Έφυγα τρέχοντας», συνέχισε το θύμα των Ρομά.

Προσέγγισαν και γνωστό ηθοποιό

Γνωστός ηθοποιός που μίλησε στο Live News, αποκάλυψε ότι η ίδια οικογένεια απατεώνων τον είχε προσεγγίσει για να του πουλήσουν λίρες. Ο ίδιος είπε ότι δεν είχε πέσει θύμα, αλλά εξαπατήθηκε ένας φίλος του, από τον οποίο οι κατηγορούμενοι πήραν 30.000 ευρώ.

«Δεν έπεσα θύμα εγώ. Από έναν φίλο μου φάγανε λεφτά, 30.000 ευρώ. Του είπανε φέρε τα λεφτά μπροστά και θα σου δώσω τις λίρες. Του δώσανε ραντεβού στο ΣΕΦ, επειδή έχει έξοδο διαφυγής και δεν έχει φανάρια. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο ο άλλος, κατέβηκε και ο φίλος μου. Τα αυτοκίνητα είχαν 100 μέτρα απόσταση. Συναντήθηκαν στην μέση.

Του έδωσε τα λεφτά και του είπε “περίμενε να φέρω τις λίρες”. Μπήκε στο αμάξι, πάτησε γκάζι και έγινε καπνός. Έκανε λάθος και τον εμπιστεύτηκε, όπως γίνεται στις λαθραίες συναλλαγές. Εγώ ήμουν ο ενδιάμεσος. Αυτοί προσέγγισαν εμένα και μου είπανε “πουλάμε λίρες”. Το είπα σε έναν γνωστό πάνω στην κουβέντα και μου λέει “με ενδιαφέρει”. Είχαν καλή συμπεριφορά απέναντί μου και δεν κατάλαβα ότι είναι επαγγελματίες απατεώνες. Δεν μου προσέφεραν προμήθεια, δεν ήθελα να βγάλω λεφτά. Πάνε σε όποιον θεωρούν ότι έχει λεφτά. Βάζουν έναν καλό ρούχο, ένα καλό πουκάμισο και σε προσεγγίζουν», ανέφερε γνωστός ηθοποιός αναφορικά με τη δράση των Ρομά.

Βεντέτα με άλλη οικογένεια Ρομά

Η βεντέτα των 4 αδερφών με την αντίπαλη οικογένεια φούντωσε πριν από περίπου ένα μήνα με απειλές. Για να επιστρέψουν την οστεοθήκη στο νεκροταφείο, τα μέλη της περιβόητης οικογένειας των Ρομά, απαιτούσαν χρήματα. Στη λίστα των θυμάτων της οικογένειας και ο πατέρας πολιτικού, που μάλιστα είχε εκλεγεί στο παρελθόν με τη ΝΔ. Όπως είπε στην εκπομπή Live News, η ίδια διαπίστωσε μετά από μήνες την απάτη.

«Αντιληφθήκαμε μία αλλαγή στην συμπεριφορά του πατέρα μας αλλά και έλλειμμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας μας. Μετά από έντονες πιέσεις μας, ο πατέρας μου μας παραδέχτηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από τους κατηγορούμενους με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων στην αγορά χρυσών λιρών. Έτσι κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 710.000 ευρώ», ανέφερε η βουλευτής της ΝΔ, για τον πατέρα της που έπεσε θύμα απάτης.

Ο πατέρας της πολιτικού πείστηκε από τις υποσχέσεις και έπεσε στην καλοστημένη παγίδα. «Οι κατηγορούμενοι με εξαπάτησαν λέγοντας ότι θα μου πουλήσουν χρυσές λίρες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την πραγματική αξία και μου απέσπασαν συνολικά 710.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να μου δώσουν τις λίρες. Όταν τους πίεσα και επέμενα να μου δώσουν πίσω τα χρήματα μου ή τις λίρες για τις οποίες πλήρωσα, ένας εκ των κατηγορούμενων μου έδειξε το όπλο του. Φοβήθηκα για την ζωή την δική μου και της οικογένειας μου», ανέφερε ο ίδιος ο πατέρας της βουλευτού.

Και συμπλήρωσε: «Όταν πήγα σπίτι τους και τους ζήτησα τα χρήματα με κορόιδεψαν και έκαναν πως τσακώνονται μεταξύ τους. Είπε ο ένας αδερφός στον άλλον ”Γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στον κύριο, ρε; Στα έδωσα ή δεν στα έδωσα;”. Ο άλλος αδερφός του απάντησε ”Ναι, μου τα έδωσες”. Εγώ νευρίασα πολύ με την κοροϊδία και τότε ο ένας εξ αυτών με τράβηξε από το χέρι και μου είπε, ”Σου απέδειξα ότι στα πήρε ο αδερφός μου τα λεφτά σου. Αυτός στα χρωστάει όχι εγώ. Μου έσκισε το μανίκι από το πουκάμισό μου», υπογράμμισε ο πατέρας της πολιτικού για τα «πάρε-δώσε» με τους Ρομά.

Κάπως έτσι οι πανάκριβες αγορές αυτοκινήτων κι όχι μόνο συνεχίζονταν, με τα χρήματά τους να αυξάνονται συνεχώς. Άνετοι και σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουν.

Η χλιδάτη έπαυλη

Άτομο που είχε μπει στη βίλα που έμεναν, μιλώντας στο Live News, είπε ότι ντρεπόσουν να πατήσεις από τη χλιδή στο εσωτερικό της: «Η πολυτέλεια μας έκανε τεράστια εντύπωση. Πήγαμε μέσα στο σπίτι, μας έδειξαν το σπίτι και είδαμε αυτούς τους ωραίους καναπέδες. Τους είδαμε με τις κελεμπίες.

Αυτοί κυκλοφορούσαν κάθε μέρα με αυτά τα ρούχα από ό,τι κατάλαβα. Στα αριστερά ήταν ο χώρος της κουζίνας. Στα δεξιά ήταν ένα τεράστιο σαλόνι και μία μεγάλη τηλεόραση και καναπέδες», ανέφερε θύμα των Ρομά για την χλιδή στο σπίτι τους.

«Ενώ μας είχε δώσει μία προκαταβολή για τα πράγματα που είχε παραγγείλει, σχεδόν είχε τελειώσει η δουλειά, και λέει “θα έρθω να σερ πληρώσω περίμενε”. Το ποσό ήταν γύρω στα 15.000 ευρώ ακόμα, και απείλησαν τον άντρα μου, ήταν και ο υπάλληλος μαζί και λέει “σήκω φύγε από εδώ, δεν θα πάρεις φράγκο, έχεις και μικρό παιδί” ήταν ένας όροφος 300 τ.μ., γεμάτος κουβέρτες φλις. Μου λέει «εμείς ασχολούμαστε με τις λαϊκές», ότι πουλούσε φλις στις λαϊκές», ανέφερε θύμα της οικογένειας των Ρομά.

Το ποινικό παρελθόν, η κλοπή εκσκαφέα και η ανθρωποκτονία

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι τα 4 αδέρφια, είχαν αρχίσει να απασχολούν πριν από δύο και πλέον δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2004 είχαν κλέψει εκσκαφέα και είχαν πραγματοποιήσει έρευνες σε αρχαιολογικό χώρο.

Τα επόμενα χρόνια, ενεπλάκησαν σε κλοπές, απάτες, εκβιασμούς και υποθέσεις ναρκωτικών. Ένα από τα αδέρφια μάλιστα, ηλικίας σήμερα 44 ετών, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 23 χρόνων, κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση, απάτη, τοκογλυφία, εκβίαση, αρπαγή και παράνομη οπλοφορία.

Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε στο Live News και αποκάλυψε και τις υπόλοιπες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι Ρομά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, έχουν βρει ότι αυτή η οικογένεια ενεπλάκη σε υπόθεση τοκογλυφίας, όπου είχαν δώσει χρήματα 167.000 και μέσα σε λίγο καιρό ζητούσαν 536.000 ευρώ από τα θύματά τους. Ανάμεσα σ’ αυτά τα θύματα των τοκογλύφων που το είχε καταγγείλει, ήταν και ιδιοκτήτης ενός αρτοποιείου, τον οποίο είχαν υποχρεώσει να προσλάβει – ο ιδιοκτήτης του αρτοποιείου – εργαζόμενους συγγενικά πρόσωπα των συγκεκριμένων μελών κυκλωμάτων της συγκεκριμένης οικογένειας, και να πάρει αυτοκίνητα leasing στο όνομά του τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι. Σκοπός τους ήταν να κάνουν ξέπλυμα χρήματος, να μη φαίνονται τα έσοδά τους.

Επιπλέον, στην χλιδάτη βίλα που ζούσαν, υπήρχαν οι αστυνομικές πληροφορίες ότι είχε απειληθεί ο εργολάβος που είχε φτιάξει ένα τμήμα αυτής της βίλας και κυρίως τον εξωτερικό φράχτη. Του είχαν δώσει μια αρχική προκαταβολή και μετά τον απειλούσαν να περαιώσει και να μη ζητήσει περαιτέρω χρήματα, πράγμα που έγινε. Η αστυνομία βρήκε τον εργολάβο, ο οποίος δεν θέλησε να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία με το φόβο των αντιποίνων.

Παράλληλα, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη, μέλη αυτών των οικογενειών έχουν εμπλακεί τη δεκαετία του ’90 σε ανθρωποκτονία. Ήταν για διάστημα καταζητούμενοι από την Ελληνική Αστυνομία, τους εψάχναν και στο εξωτερικό. Τελικά βρέθηκε ότι ένας απ’ αυτούς κρυβόταν μέσα σε κρύπτη στο σπίτι, σε ένα από τα σπίτια, και όπου είχε και ασύρματους της Ελληνικής Αστυνομίας και άκουγε.

Επίσης είχαν δημιουργήσει μία εταιρεία για να παίρνουν τις δημοπρασίες στα παζάρια, γιατί είχαν ρευστό. Πέραν της δημοπρασίας στα παζάρια, εκβίαζαν άλλα πρόσωπα σε σχέση με τα παζάρια που ήταν μεγάλη πηγή εσόδων τους. Όταν υπήρχε ο Covid και ένα δυο άτομα απ’ αυτά πήγαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο, ασκήσαν πιέσεις και έκαναν φασαρίες σε διοικητές νοσοκομείων στην περιοχή. Και τέλος, υπάρχουν βίντεο που έχουν επαφές με αστυνομικούς οι οποίοι μάλιστα τους συστήνουν ως ιδιαίτερα πρόσωπα και φερέγγυους επιχειρηματίες και ιδιώτες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε εκ νέου μια ιδιαίτερη απάτη, όπου συμμορίες, λειτουργώντας ως «μεσίτες σασμών», αποσπούσαν χρηματικά ποσά με το πρόσχημα της «επίλυσης» γάμων και τον χωρισμό ζευγαριών.

Οι δράστες προσέγγιζαν οικογένειες, παρεμβαίνοντας σε συζυγικές διαφορές και παρουσιάζοντας εαυτούς ως διαμεσολαβητές για τη διευθέτηση του χωρισμού. Αντί για παραδοσιακή συμφιλίωση, οι απατεώνες οργάνωναν «τελετές διαζυγίου», απαιτώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, που έφταναν ακόμα και τις 50.000 ευρώ, ως αποζημίωση για τη λύση του γάμου. Η όλη διαδικασία αποτελούσε μια «μαφιόζικη» μέθοδο αποσπάσεων, εκμεταλλευόμενη τα έθιμα της κοινότητας.

Τα 4 αδέρφια ήταν σεσημασμένα, αλλά δεν σταμάτησαν τις παρανομίες. Τα όσα έκαναν μάλιστα έδειχναν πως δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα, αφού από τα κινητά τους τηλέφωνα έστελναν μέχρι και απειλητικά μηνύματα στα θύματά τους. Τα 4 αδέρφια προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα.