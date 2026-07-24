Γιαννάκος: Ο εργαζόμενος του ΚΑΤ που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, έσωσε ζευγάρι που δεχόταν επίθεση από Ρομά

Την δική του εξήγηση στον ξυλοδαρμό εργαζομένου στο νοσοκομείο ΚΑΤ, δίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο αποσαφηνίστηκε το περιστατικό σε πάρκινγκ νοσοκομείου της Αττικής, όπου εργαζόμενος, δέχτηκε επίθεση από ομάδα Ρομά, την περασμένη Πέμπτη, 16.07.2026. Το συμβάν έγινε σε χώρο του ΕΦΚΑ που λειτουργεί ως πάρκινγκ προσωπικού και επισκεπτών του ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα ήταν γιατρός, όμως από το νοσοκομείο σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, σημειώνει πως πρόκειται για τραυματιοφορέα.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο εργαζόμενος που δέχτηκε τον ξυλοδαρμό ήταν τραυματιοφορέας και όχι γιατρός. Ο άνδρας σύμφωνα με τον ίδιο, «εμπόδισε τον προπηλακισμό ζευγαριού επισκεπτών του ΚΑΤ που πήγαν να πάρουν το αυτοκίνητο και να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο».

«Ο τραυματιοφορέας έσωσε από ξυλοδαρμό και κλοπή το ζευγάρι στο οποίο είχε επιτεθεί ομάδα Ρομά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως επεσήμανε ακόμη, το θύμα, «δεν κατήγγειλε στη διοίκηση το συμβάν από φόβο στοχοποίησης του ίδιου και της οικογένειάς του. Οι Ρομά έχουν καταντήσει φόβος και τρόμος των νοσοκομείων».

Όπως φαίνεται στο βίντεο διάρκειας 85 δευτερολέπτων που έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, όλα ξεκίνησαν μετά από ένα έντονο διαπληκτισμό που είχε ο εργαζόμενος με συγγενείς ενός ασθενή.

Όπως καταγράφηκε στο βίντεο, τον εργαζόμενο πλησίασε ένας άνδρας, ξεκίνησε να τον σπρώχνει και στη συνέχεια του έριξε γροθιά στο πρόσωπο. Ανάμεσα στους δύο άνδρες μπήκε μία γυναίκα η οποία προσπάθησε να τραβήξει το θύμα σε ασφαλές σημείο. Από πίσω της ακολούθησαν όμως οι συγγενείς του ασθενούς με αποτέλεσμα ο δράστης να βγει εκτός ελέγχου.



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Ο συγγενής συνεχίζει και βρίζει τον γιατρό, ενώ έσπρωξε ακόμα και τη γυναίκα προκειμένου να βρεθεί και πάλι απέναντί του. Ενώ το θύμα βρίσκεται ακινητοποιημένο πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ο δράστης του ρίχνει άλλες 2 γροθιές. Ο εργαζόμενος στην προσπάθειά του να αμυνθεί δέχεται εν τέλει ακόμη και κλωτσιά.

Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον συγγενή του ασθενούς, θα μπουν και άλλα άτομα για να τους χωρίσουν και τελικά θα καταφέρουν να φυγαδεύσουν το θύμα.